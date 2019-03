Mannskapet måtte hoppe på sjøen: – Det var alvorlig

AVERØY (VG) Akkurat i det lasteskipet «Hagland Captain» hadde passert havarerte «Viking Sky» gikk det galt. – Det var ingen vei utenom, sier kaptein Nils Kristiansen (60) til VG to døgn etter at han måtte be mannskapet hoppe til sjøs.

Da lasteskipet lørdag kveld gikk gjennom Hustadvika, sto nesten hele mannskapet på ni menn på broa, for å følge med på den dramatiske evakueringen av «Viking Sky».

– Været var hardt og sjøen grov - men ikke så voldsomt at det var noen grunn til å være i alarmberedskap, sier kaptein Nils Kristiansen (60) til VG.

Han har jobbet på sjøen siden han var 16 år gammel, og vært kaptein på lasteskipet siden 2012. Dermed har han mange turer gjennom værharde Hustadvika bak seg.

Men lørdag gikk det galt.

TILBAKE PÅ BROA: Kaptein Nils Kristiansen (60) forteller om dramatikken, og roser mannskapet for å beholde roen. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Vi satt her og kikket ut på sjøen som bygget seg opp bak oss, forteller han og peker på en sofa på broa.

– Bølgen var enorm. Jeg vet ikke hvor mange meter, men det var mange. Utenfor vinduet så vi bare sjø, forteller han.

VG møter ham og resten av mannskapet om bord på lasteskipet noen timer etter at det har blitt slept inn til Averøy Industripark mandag. I ett og et halvt døgn har skipet ligget havarert på nødstrøm i Hustadvika.

Ombord er det kaldt, og alarmene piper.

– Det var helt ekstremt. Det skal jo ikke skje, sier han til VG.

HAVARERT: «Hagland Captain» i Hustadvika. Foto: CHC Florø

Mistet all kontroll

Like før klokken 19 lørdag kveld fosset sjøen inn gjennom ventilene som skal føre luft til maskineriet. Alle elektriske komponenter fikk blackout, og skipets systemer ble slått ut.

For første gang på 44 år mistet kaptein Kristiansen fullstendig kontroll over skipet sitt.

– Alt skjer da veldig fort. Etter en liten stund får vi nødstrøm og nødstyring, men samtidig slår bølgene inn på siden.

Noe av lasten på 3.350 tonn tømmer forskjøv seg.

– Vi har da full slagside, og så lite virkning av roret at vi ikke har sjans til å rette opp. På det tidspunktet har vi ingenting å bidra med, forteller han.

arrow-right expand-left HOPPET: Akter på skipet hoppet mannskapet på sjøen, en etter en, før de ble plukket opp av redningsmannskapet.

Meter unna katastrofe

Kapteinen innså raskt at det var alvor. Like etter klokken 19.00 sendte han mayday. Han beordret sine åtte menn opp på broa, for å få på seg drakter og livbelter.

Bare noen sekunder etter hang et helikopter fra redningsoperasjonen av «Viking Sky» over dem. Mannskapet på lasteskipet kastet anker, men det festet seg ikke. Skipet drev mot et skjær i den voldsomme sjøen.

– Jeg vil tro det var rundt 40–50 meter unna. Å treffe et skjær i et sånt vær ville ikke vært noe særlig, sier han.

På andre forsøk fikk «Hagland Captain» ankerfeste, og unngikk dermed akkurat skjæret. Samtidig vurderte mannskapet fortløpende om alle skulle evakuere, og hvordan de eventuelt skulle gjøre det.

– Skipet var da i voldsomme bevegelser, og dermed var det farlig for redningsmannskapet å hente oss på dekk, sier kapteinen til VG mandag.

– Vil hjem og kysse kona

I regn, vind og med full slagside samlet kaptein Kristiansen og de åtte andre ombord seg på dekk. Etter ordre fra redningshelikopteret hoppet de til sjøs, en etter en.

– Man tenker vel ikke så mye der og da. Men det var vått og kaldt. Det å se båten fra den vinkelen når du ligger ute i sjøen er spesielt. Den ligger der helt lamslått, og du bare forlater den. Det er en dårlig følelse.

Kapteinen er full av lovord om mannskapet fra Ukraina, Estland og Fillipinene.

– De fulgte ordre og beholdt roen, sier han.

Overstyrmann Ivan Pikhur (35) og kaptein Kristiansen er enige om at det aldri var noe tilløp til panikk. Samtidig legger ikke Pikhur skjul på at det hele opplevdes dramatisk.

– Jeg tenkte på barna mine og kona mi. At jeg ville hjem igjen og kysse henne. Det var en farlig situasjon. Litt som å være med i en actionfilm, sier han.

TAKKNEMLIG: Overstyrmann Ivan Pikhur fra Ukraina to dager etter dramaet. Foto: Jørgen Braastad, VG

Undersøker skipet

Kaptein Kristiansen understreker at det hele opplevdes som svært kontrollert.

– Det var alvorlig, men alt var veldig kontrollert. I det tidsrommet vi hadde hatt fra vi sendte mayday til vi besluttet å evakuere hadde vi rukket å forberede oss mentalt på det som skulle skje. Det var ingen vei utenom, og da har du ikke annet valg enn å stole på de som skal komme og hjelpe deg, sier han.

Trygt i land ble mannskapet tatt i mot som helter på mottaket på Fræna.

– Det var imponerende. Det var så mye redningspersonell og logistikk på plass, og de kom med mat, klær og alt vi trengte.

arrow-right expand-left FRAKTBÅT: Hagland Captain hadde 3350 tonn tømmer ombord som skulle losses i Skogn.

«Hagland Captain» venter nå på klasseselskapet DNVGL, som i følge Sjøfartsdirektoratet vil undersøke om fartøyet har hatt grunnberøring.

Foreløpig har hverken kapteinen eller direktoratet mistanke om at det har skjedd. Politiet har også opprettet undersøkelsessak av hendelsen i Hustadvika, og vil komme til Averøy Industripark for å gjøre undersøkelser tirsdag.

Så fort undersøkelsene er gjennomført og systemet igjen er oppe og går, vil skipet gå til Skogn for lossing, opplyser Kristiansen.

– Dette kunne gått mye verre, så nå er jeg veldig fornøyd med alt endte som det gjorde, sier kapteinen.

26.03.19 09:56 Oppdatert: 26.03.19 10:25