Eks-dommer tiltalt for nye overgrep mot barn

Den tidligere tingrettsdommen (74) er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige jenter. Nå er mannen igjen tiltalt for overgrep.

Publisert: 21.03.19 15:43







Mannen er nå tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med fem jenter under 16 år ved fem anledninger i 2018. Samt for å ha forsøkt å foreta seksuell handling med en jente under 16 år.

I tillegg er den tidligere tingrettsdommeren tiltalt for å ha utøvd seksuell krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år på nettstedet Chat.no.

I motsetning til tidligere erkjenner mannen nå straffskyld.

– Han erkjenner straffskyld for alle forholdene, sier mannens advokat Hans Petter Klevenberg Haugen til VG.

Tidligere dømt

Dommeren er tidligere dømt for beføling av tre mindreårige jenter i 2014. I 2015 ble han på nytt tiltalt for det samme.

Han ble også dømt for uanstendig atferd overfor flere mindreårige ved å sende dem seksualiserte e-poster.

Flere av overgrepene skjedde mens mannen fortsatt jobbet som tingrettsdommer i en domstol på Østlandet.

I 2014 fant tingretten det bevist at dommeren opparbeidet seg et tillitsforhold ved å gi sjokolade, samt vise bilder av hunden sin og seg selv på ski. Mannen anket dommen, og fikk redusert fengselsstraffen fra fem til fire måneder.

Under ankebehandlingen av saken erkjente mannen ikke handlingene mot de fornærmede, og under første runde av saken i tingretten nektet han bestemt straffskyld og sa han hadde blitt «brennmerket».

