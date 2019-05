MISTET MOREN: Fra venstre: Gro Lunderby, Hilde Østreng, Tove Lunderby og Per Rune Lunderby mistet moren under tragiske omstendigheter i 2015. Foto: Frode Hansen, VG

Rutineendringer etter at Ragnhild (74) døde da NAV-seng knakk: – Forferdelig prosess

I håp om at ingen andre skulle oppleve det samme som dem, gikk familien til avdøde Ragnhild (74) til sak mot staten. – Du er jo livredd for at det skal skje med noen andre, sier datter Tove Lunderby.

Den 29. desember 2015 dør Ragnhild Tove Trosterud (74) da sengen hun hadde fått fra NAVs hjelpemiddelsentral kollapser.

Sengen var leid ut til Ragnhild 19 år tidligere og var hverken byttet ut eller kontrollert på 14 år. Ifølge produsenten er den tiltenkte levetiden til en seng av denne typen ti år, og det skal gjennomføres kontroll en gang i året.

NAV innrømmet senere svikt i egne rutiner.

– Stått veldig alene

I obduksjonsrapporten ble det aldri påvist noen sikker dødsårsak, men det ble pekt mot at det kunne skyldes en plutselig kretsløpsforstyrrelse – som følge av at hun har havnet i en stilling som førte til pustevansker.

Da politiet like før jul i 2016 henla saken mot NAV tok Ragnhilds barn saken i egne hender og gikk til sivilt søksmål.

GODHJERTET DAME: Ragnhild Trosterud omtales som en dame som hadde omtanke for dem rundt seg, som kjempet mot urettferdighet og maktarroganse, og som hjalp syke, gamle og andre som hadde behov. Foto: Privat

– Vi har ikke følt oss ivaretatt i det hele tatt. Vi har stått veldig alene. Det er jo en forferdelig prosess å ta ut et rettslig søksmål, sier Tove Lunderby, et av Ragnhilds fire barn, til VG.

Hun forteller at familien har følt seg små i møtet med staten, men at de var enige om at dette var en kamp de måtte ta.

– Du er jo livredd for at dette skal skje med andre og at du ikke har gjort alt i din makt for å forhindre det, forteller Tove.

NAV lover endring

Familien har også reagert på NAVs behandling av dem som pårørende i etterkant av dødsfallet, og sier de ikke har følt seg ivaretatt.

– Vi fikk ikke engang en beklagelse, sier Tove.

Før rettssaken skulle opp i mars i år valgte familien å inngå et forlik med NAV:

I tillegg til en etterlengtet beklagelse fra staten fikk familien utbetalt 460.000 kroner til å dekke kostnader i forbindelse med Ragnhilds bortgang.

DØDE HER: Fotenden på sengen knakk da Ragnhild satte seg på den 29. desember 2015. Hun ble funnet fastklemt og død dagen etter. Sengen har blitt undersøkt i ettertid, og det er funnet en mekanisk svikt. Foto: Privat

Men den største seieren for familien med forliket er at NAV «er enig i at rutiner for vedlikehold skal etterleves».

– Vi føler at vi nå kan senke skuldrene og at ansvaret er gitt tilbake til dem. Vi har gjort alt som står i vår makt for å forhindre at dette skal skje igjen, forteller Tove.

I samarbeid med hjelpemiddelprodusentene ble rutinene for vedlikehold endret fra 1. juni 2017 opplyser NAV til VG.

– Ut fra en samlet risikovurdering har vi besluttet at senger skal kontrolleres innen 8 år etter siste utlånsdato. De aller fleste av NAV sine senger kontrolleres langt oftere i forbindelse med gjenbruk. Senger som er eldre enn 15 år blir kassert, sier Liv Welde Johansen, direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Det skal også utarbeides en ny rutine for oppfølging av pårørende.

– NAV ønsker å utarbeide en nasjonal rutine for oppfølging av pårørende i forbindelse med alvorlige hendelser med hjelpemidler, som skal gjelde for alle hjelpemiddelsentraler i Norge. Vi vil invitere de pårørende i denne saken sammen med deltagere fra brukerorganisasjonene til å delta i dette arbeidet, sier Welde Johansen.

TOK OPP KAMPEN: Fra venstre: Gro Lunderby, Tove Lunderby, Per Rune Lunderby og Hilde Østreng, ønsket å gjøre alt de kunne for at ingen skulle oppleve det samme som dem. Foto: Frode Hansen

– Hva tenker dere om at Ragnhilds pårørende ikke føler seg ivaretatt og at de føler de har måttet kjempe for å få en beklagelse og at NAV skal ta tak i problematikken? Burde dere ikke gjort det med en gang?

– Det som skjedde med Ragnhild Trosterud var en svært tragisk hendelse, og vi forstår godt at de pårørende har hatt det svært tungt. Det er leit at de ikke har følt seg ivaretatt av NAV i denne vonde saken, sånn bør det ikke være, sier Welde Johansen.

Kan senke skuldrene

VG fikk i 2016 tilgang til listen over alle senger levert ut av NAV i Oslo kommune før 2012. Resultatet var at av 979 senger var 388 ti år eller eldre, mens 44 av sengene var 19 år eller eldre.

– Vi vet nesten 100 prosent sikkert at det finnes senger der ute som de ikke har kontroll på. Det er ofte snakk om en sårbar gruppe som mottar disse hjelpemidlene, og det er nesten det som har vært verst å leve med, sier Tove.

SISTE SOMMEREN: I 2015 feiret Ragnhild oldebarnets bursdag sammen med barna sine. Ingen visste at det ville bli deres siste sommer sammen. Foto: Privat

– Jeg håper at resultatet av denne saken blir at de ikke kan dele ut hjelpemidler og regne med at det går bra. Det kan faktisk skje at det ikke gjøre det, og det fikk vi oppleve. Jeg håper det aldri skjer med noen andre, det har vært veldig vanskelig.

Familien forteller at Ragnhild brukte tiden sin på frivillig arbeid, at hun kjempet mot urettferdighet og hjalp syke og gamle.

– Oppe i alt det vanskelige har det også skjedd noe fantastisk. Bydel Grorud har bestemt at plassen utenfor Romsås senter får navnet Ragnhild Trosteruds plass. Jeg tenker at det betyr at hun betydde mye for mange, ikke bare oss, sier Tove.

Publisert: 11.05.19 kl. 02:38