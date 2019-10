NULLVISJON: Leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H), mener ingen barnskal bo i enetiltak. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Johnsen (H) krever nullvisjon: – Ingen barn skal bo isolert

Det er på tide med en nullvisjon for saker der barn som bor isolert i enetiltak, mener leder for familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H).

VG har avslørt at antallet barnevernsbarn som bor isolert i såkalte enetiltak eller alene på en institusjon ment for flere barn, er mer enn fordoblet fra 2014 til 2018.

– Vi må helt klart ha en nullvisjon for enetiltak. Det må slås fast. Vi har nullvisjoner i helsevesenet og i trafikken, og gjør mange sikringstiltak der. Vi skal heller ikke ha barn i enetiltak, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), som er leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Høyre-politikeren er bekymret for hvordan det påvirker barn å bo med kun ansatte.

– Jeg har vært i kontakt med departementet om dette, og jeg har en klar visjon om at ingen barn skal bo isolert. Vi må jobbe med å være helt sikre på at de tiltakene vi gir til barna faktisk har en effekt: At barna blir bedre, og ikke verre, sier Johnsen.

Fredag skrev VG om Camilla, som bodde isolert fra andre barn i tre år. Hun fortalte at hun ble syk av å bo slik.

GA OPP: Camilla forteller at hun fremdeles er preget etter årene da hun bodde isolert. Foto: Jørgen Braastad

Komitélederen forklarer at antallet barn i enetiltak er betydelig redusert 2019, og at de må fortsette disse innstramningene.

– Det er bekymringsfullt at det har vært en så stor økning, konstaterer Johnsen.

Barna som bor isolert på institusjoner med plass til flere – som ikke er enetiltak – er det ingen oversikt over.

– Vi må se på hvordan institusjonene i Norge i dag innrettes, sier Johnsen.

Nullvisjon for feil

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har tidligere sagt til VG at økningen i antallet enetiltak ikke har vært ønsket politisk.

– Det burde ikke skjedd. Vi mener at det i de aller fleste tilfellene vil være best å bo sammen med andre barn, det må være målet. Kun i de mest alvorlige tilfellene, der det er nødvendig, bør enetiltak brukes, sa han da.

Barne- og familieminsiter Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Frode Hansen

Representant i familie- og kulturkomiteen Kari Henriksen (Ap) har spesielt ansvar for barnevern. Hun mener det skal være en nullvisjon for feil i barnevernet generelt.

– Jeg synes ikke det er akseptabelt at vi i dag har en tjeneste som er så tilfeldig organisert og der kommersielle interesser går foran barns behov, sier hun.

Hun peker på at stortingsflertallet har bestemt at regjeringen skal bygge ned bruken av kommersielle aktører i barnevernet – og heller benytte langt flere ideelle aktører.

Ifølge Henriksen er det i dag for ressurskrevende for de små ideelle aktørene å konkurrere med de store private selskapene.

– Innen 2023 skal bruken av ideelle aktører økes til 40 prosent, sier hun.

Mangler helhetlig løsning

– Ap har hatt økte midler til kommunalt barnevern i alle budsjetter siden vi kom i opposisjon. I posisjon vil vi starte arbeidet med å bygge opp en ny, helhetlig barneverntjeneste der brukermedvirkning klasseforståelse og rettssikkerhet styrkes, sier Henriksen.

Henriksen mener at barnevernet i dag mangler en helhetlig løsning, og at bruken av private aktører øker som en følge av det.

– Tilliten til barnevernet er i ferd med å rakne i store deler av befolkningen. Som samfunn kan vi ikke leve med det, sier hun.

Torsdag sa Henriksen til VG at hun vil kreve en redegjørelse fra Stortinget om situasjonen i barnevernet i dag.

Dette stiller Senterpartiet seg bak:

– Vi er med Ap på å be ansvarlig minister komme til stortinget raskest mulig for å informere oss om status i barnevernet og planer for raskt å forbedre situasjonen på alle de områdene som både journalister og en rekke rapporter nylig har påvist, sier barnevernspolitisk talsperson i Sp Åslaug Sem Jacobsen til VG i dag.

Hun forteller at Sp er dypt bekymret for mange sider av dagens barnevern.

Regjeringen har erkjent at det er utfordringer i det kommunale barnevernet, men mener det er feil å ta i bruk sterke statlige virkemidler nå:

– Kommunene må få mulighet til å ta det ansvaret de har for barnevernet. Regjeringen har gjort flere grep for at bemanningen blir fulgt opp og vurdert lokalt, og vi ser gode resultater, sa statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF) i barne- og familiedepartementet til VG fredag.

