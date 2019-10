ETTER DRAPENE: Et unikt bilde fra en tysk samling, tatt på Sæther gård i Ringsaker 2–3 dager etter at fem uskyldige bønder ble skutt. F.v. en tysk soldat, en ukjent kvinne, Jenny Skaugen og Margit Sæther. Margit mistet mann, svigerfar og svoger. Foto: ASBJØRN SVARSTADS SAMLING

Ole Peder ble farløs i 1940: Tyskerne drepte tre i familien

Kaldblodig skjøt tyskerne tre uskyldige bønder i samme familie under felttoget mot Gudbrandsdalen i 1940. Ole Peder Sæther ble farløs som spedbarn.

Spent på om de brutale henrettelsene av sivile i Ringsaker var omtalt, åpnet 79-åringen det nye storverket om krigen: - Det var litt av et sjokk å lese at jeg selv var blitt skutt, sier Sæther.

Forfatteren Ingar Sletten Kolloen beklager på det sterkeste og lover at feilen blir rettet opp i neste opplag av «Under krigen: vi må ikke falle».

Lokalavisen GD omtalte saken først, og avisen skrev at forfatteren reiste rett til Ole Peder Sæther på Moelv for både å beklage og forklare.

– Jeg gjorde en feilslutning som jeg forstår oppleves som veldig vondt for den som sto i hendelsene. Det er jeg lei meg for, sier Kolloen til VG.

LEVER: Ole Peder Sæther (79) på Moelv ble oppbrakt da han leste i Ingar Sletten Kolloens nye bok at han var blitt skutt da tyskerne invaderte Norge. Foto: Privat

Kolloen skriver om drap på sivile på Ringerike og i Ringsaker, begått av tyske tropper på vei nordover mot Gudbrandsdalen i aprildagene etter invasjonen.

– Rene henrettelser av menn, kvinner og barn

– 25 sivile ble drept på Ringerike, 21 i Ringsaker. Det var rene henrettelser, også av barn, kvinner og eldre. Tyskerne drepte systematisk, sier forfatteren.

Ole Peder Sæther er to måneder gammel, da faren Peder Sæther (40), farfaren Ole Sæther (66) og onkelen Peder Kristoffer Kaulum (33) møter tyskerne.

De tre karene er ute for å melke kyrne i fjøset på Sæther gård.

Forfatter Ingar Sletten Kolloen på Hegra festning utenfor Trondheim, der 285 menn og en kvinne holdt ut tyskernes bomberegn i 25 dager. Foto: Terje Bringedal

De tyske soldatene kommanderer dem nedover veien. Det samme gjør de med brødrene Helmer og Martin Skaugen fra nabogården Svartungstad.

I svingen nedenfor Svartungstad blir de fem tvunget til å stille seg med ansiktet mot veikanten.

Så skyter en underoffiser dem kaldblodig i nakken, en etter en.

Fire menn drept med nakkeskudd

Martin Skaugen (25) overlever. De fire andre faller døde om.

Det er 21. april 1940, dagen etter Adolf Hitlers fødselsdag.

Ingar Sletten Kolloen skildrer tragedien med to skriftlige kilder. Den ene er Kristian Hosars bok «Krigsvåren 1940», der tidsvitnet er Finn Lie fra Moelv.

NY BOK: «Vi må ikke falle» er første bok i trebindsverket «Under krigen» av Ingar Sletten Kolloen. Foto: Gyldendal

Lie er tolk for tyskere i april 1940, men konfronterer dem med at medsoldater nylig har skutt uskyldige bønder. De nekter å tro det, Lie tar dem med til Sæther.

Den som tar imot Lie og tyskerne, er Margit Sæther.

– Feilslutningen jeg gjør, er å tro at Margit er enken etter Ole Sæther og ikke Peder, som drev gården, forklarer Ingar Sletten Kolloen.

Kolloen skriver at Margits mann og sønn ble skutt. Altså Peder og spedbarnet Ole Peder. Det riktige er at hennes mann, svigerfar og svoger ble skutt.

– Opplysningene i slike bøker bør være sannferdige. Researchen bør være grundig, i hvert fall når det gjelder henrettelser av sivile, sier Ole Peder Sæther.

Portrettgalleri skal gi bilde av krigen

Kolloen baserer verket hovedsakelig på skriftlige kilder og beretninger fra tidsvitner.

– Jeg har jobbet veldig mye med kvalitetssikring, men kan aldri være helt sikker på at feil ikke sniker seg inn. Det kan skje at noe glipper, sier forfatteren.

Med trebindsverket ønsker han å gå tett på menneskene under krigen i Norge.

– Jeg forsøker å skrive en gruppebiografi, sette sammen et portrettgalleri av flere hundre mennesker som til sammen gir et representativt bilde av hvordan det var å leve under krigen, sier Ingar Sletten Kolloen.

MINNESTØTTE: En minnestøtte nær åstedet like utenfor Moelv ved Hamar hedrer de fem sivile som ble skutt av tyske soldater 21. april 1940. Foto: ASBJØRN SVARSTAD

Den prisbelønte forfatteren har tidligere skrevet biografier om Knut Hamsun, Snåsa-mannen Joralf Gjerstad og Dronning Sonja.

– Ikke vondt for meg lenger

Ole Peder Sæther la først boken fra seg, irritert og oppbrakt over feilen. Etter å ha snakket to timer med Kolloen, vil han fortsette å lese.

– Jeg ble ikke fortalt så mye om hva som hadde hendt, før jeg kom i tenårene. Mor ville kanskje skåne meg. I dag er det ikke vondt for meg lenger, sier Sæther.

21. april hvert år blir tragedien minnet ved en bauta som er reist over de falne nord for Moelv. HM Kongens Garde er til stede ved markeringen.

– De er godt at de ikke blir glemt, sier 79-åringen på Moelv.

