SKJERPER STRAFFEN: Mohyeldeen Mohammad er dømt til to år og seks måneders ubetinget fengsel. Foto: Terje Bringedal, VG

Høyesterett skjerper straffen mot Mohyeldeen Mohammad

Høyesterett skjerpet i dag straffen mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som er dømt for terrortrusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Straffen ble hevet med tre måneder, til to år og seks måneders ubetinget fengsel, opplyser Matrix Advokater på Facebook fredag formiddag.

Advokatene Olle Nohlin og Halvard Helle har representert Raja. Nohlin sier til VG at Raja er veldig fornøyd med resultatet.

– Når det gjelder saken så er dette en historisk streng dom for trusler mot en stortingsrepresentant. Det viser at ytringsfriheten har sine helt klare grenser, og at det er viktig at politikere som Raja står opp for å forsvare de grensene, sier Nohlin til VG.

Publisert: 18.10.19 kl. 12:45







