BYGGEPLASS: Slik så det ut under byggingen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo våren 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kraftig fall i bruken av innleie: – Kollaps i markedet

Bruken av innleie innen den utskjelte innleiebransjen bygg og anlegg har falt dramatisk.

Innleie har de siste årene blitt kraftig angrepet av LO og venstresiden, og Solberg-regjeringen strammet inn etter å ha blitt stemt ned av et flertall på Stortinget.

Nå viser nye tall en overraskende utvikling, hvor bruken av innleie har stupt:

– Innstrammingene har slått så kraftig inn at vi opplever en kollaps i markedet, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, til VG.

Bemanningsbarometeret til NHO Service og Handel måler utviklingen i bemanningsbransjen.

Her er hovedtallene:

Innen bygg og anlegg i Norge falt bruken av innleie med 22,1 prosent i 4. kvartal i fjor, sammenlignet med 4. kvartal 2018.

I Oslo, hvor bruken av innleie har vært mer utbredt enn i landet for øvrig, har fallet vært enda kraftigere:

Bruken av innleie innen bygg og anlegg i hovedstaden falt med 35,9 prosent i 4. kvartal i fjor, sammenlignet med 4. kvartal 2018.

Det er målt ut fra arbeidstimer utleie fra bemanningsselskaper, og er en trend som har forsterket seg siden 3. kvartal.

– Nedgangen i bruk av innleie er dramatisk. Nesten en fjerdedel av markedet er borte i Norge på ett år. I Oslo har 36 prosent av utleiemarkedet forsvunnet for bemanningsbransjen. Det skyldes i hovedsak at to lovendringer trådte i kraft 1. januar 2019. Effekten ble stadig sterkere gjennom 2019, sier Kaltenborn.

– Det ene er at definisjonen av faste ansettelser ble endret, slik at blant annet såkalte 0-timerskontrakter ble endret. Det gjorde det mer komplisert for en del å drive bemanningsbyrå. Arbeidstagerne fikk større forutsigbarhet, men bemanningsbedriftene fikk større risiko, sier hun.

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forklaringer

Ifølge Kaltenborn er det andre at man har innskrenket andelen bedrifter som kan leie inn fra bemanningsbyråer.

– Siden 2000 har bedrifter som har hatt tariffavtale gjennom lokale avtaler kunnet leie inn når de ikke har midlertidige behov. Det ble strammet inn, slik at det bare er bedrifter med tariffavtale med store arbeidstagerorganisasjoner som får leie inn fra bemanningsbyråer.

– Hvor mye av den tidligere innleien er dekket opp med faste stillinger hos entreprenørselskap?

– Noe av nedgangen skyldes nok at det har vært leid inn for mye tidligere, og at bedrifter som ikke lenger kan leie inn nå ansetter direkte. Samtidig er det ikke tvil om at behovet for fleksibilitet fortsatt er stort i bygningsbransjen.

– Kan nedgang i aktivitet i bransjen være en årsak?

– Nei, vi har ikke opplevd noen nedgang i bygningsbransjen som kan forklare dette fallet.

NHO Service og Handel organiserer mange av bedriftene på arbeidsgiversiden.

– Vi er fornøyd med at useriøse aktører er skjøvet ut, men tilbakemeldingen fra våre medlemmer, som har tatt i bruk nye lovlige arbeidskontrakter og har økt stillingsprosenter, er at mange bedrifter nå i stedet for innleie benytter utenlandske underentreprenører og virksomheter i gråmarkedet som ikke forholder seg til de nye reglene:

– Det er svært uheldig om konsekvensene av de nye reglene er at seriøse bemanningsbedrifter skiftes ut med useriøse, mener Kaltenborn.

– Her har bygningsbransjen et ansvar. Om man velger useriøse fremfor seriøse er man med på å ødelegge det norske arbeidsmarkedet, sier Kaltenborn.

FORNØYD: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Helge Mikalsen, VG

– Seier

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar tallene som en seier.

– Vi er svært godt fornøyd med at våre lovendringer blir trukket frem som de viktigste årsakene, spesielt sett i lys av kritikken vi har fått fra venstresiden om at vi ikke gjør noe for å bekjempe de useriøse i bransjen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– NHO Service og Handel er redd for at de useriøse nå finner seg andre veier inn i markedet, som gjør at problemet vil vedvare?

– Det er en bekymring vi skal ta på alvor. Derfor kommer vi til å følge utviklingen løpende. Det var viktig for regjeringen å sette en stopper for 0-timerskontrakter og ha et klarere regelverk for bygg- og anlegg, men Høyre var ikke for at reglene for bygg- og anlegg ble utvidet til alle bransjer i landet.

FORTSATT BEKYMRET: Ap-politiker Arild Grande. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Drar føttene etter seg

Aps talsperson, Arild Grande, synes ikke regjeringen har noen seier å innkassere. Tvert om:

– Dette må være flaut for Høyre. De stemte mot innstrammingene som Røe Isaksen nå skryter av. Istedet for å stå for egen politikk prøver han å skjule at Høyre er bemanningsbransjens beste venner.

Han legger til:

– Fortsatt er det smutthull i regelverket som må tettes. Til tross for at det snart er to år siden Stortinget vedtok innstrammingene har Høyreregjeringen fortsatt ikke sørget for tilsyn med reglene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes etterlyser flere tall.

– Tallene er ufullstendige – de gjelder kun NHO service sine egne bedrifter. Det er for tidlig å måle effekten av innstrammingene. Bemanningsbransjen er desperat og slåss mot alle forsøk på politisk regulering, sier Moxnes.

Publisert: 19.02.20 kl. 21:07 Oppdatert: 19.02.20 kl. 21:34

