Vil at bedrifter skal kunne søke om krisehjelp uken etter påske

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall på grunn av coronakrisen skal få kompensasjon fra staten, foreslår regjeringen

Oppdatert nå nettopp

– Ordningen er utviklet i ekspressfart og uten at vi har brukt millimeter-rettferdighet. Det kan bli behov for å justere grensene og kontrollen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse torsdag.

Regjeringen har jobbet tett sammen med partene i arbeidslivet om en kompensasjonsordning til bedriftene. Du kan lese mer om hva pakken inneholder her.

Ordningen innebærer at regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten for å dekke uunngåelige, faste utgifter.

Jan Tore Sanner håper det skal bli mulig for bedrifter å søke om støtte fra den 17. april - altså uken etter påske.

Fakta om kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter * Regjeringen la torsdag fram et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. * Kompensasjonen skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedriftene. * Ordningen vil gjelde for bedrifter med minst 30 prosent (20 prosent i mars) fall i omsetningen, sammenlignet med samme måned i 2019, som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset. * Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning. * Foretak som av staten har blitt pålagt å stenge ned, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. * Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer, vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent. * Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. For konserner vil det settes en høyere maksgrense forutsatt at dette godkjennes av ESA. * Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, produksjon og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntaket er enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling. * Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Den er ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. Men finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at han håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april. * Forslaget om kompensasjonsordningen legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. * Finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at kompensasjonsordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden. Kilde: NTB Vis mer

– Legger ikke opp til å dekke 100 prosent

Sanner understreker at ordningen ikke er klar ennå.

– Først må Stortinget behandle saken, deretter må vi ha godkjenning fra ESA, og parallelt med dette så jobber vi med å få på plass de tekniske løsningene og forskriftene, sier han.

– Men siden alle jobber i ekspressfart for tiden, ser det ut til at vi kan være klare til å åpne søkerportalen 17. april, det er planen vår. Det vil si mot slutten av uken etter påske kan bedriftene levere inn de første søknadene sine, hvis alt går etter planen, sier Sanner videre.

Sanner understreker at regjeringen ikke legger opp til at staten skal dekke 100 prosent av kostnadene. Foretak skal selv rapportere inn omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader.

Dette er uunngåelige faste kostnader Dette er regjeringens definisjon av uunngåelige faste kostnader som omfattes av regjeringens foreslåtte kompensasjonsordning for bedrifter som er hardt rammet av koronakrisen: 1. Lokaler (husleie) 2. Lys og varme 3. Vann og avløp 4. Forsikring 5. Leie av utstyr og transportmidler 6. Rentekostnader minus renteinntekter 7. Eventuelt andre uunngåelige faste kostnader Kilde: NTB, Regjeringen. Vis mer

– Vi forventer at bedrifter gjør det de kan for selv å redusere kostnader, og at gårdeiere selv tar ansvar ved å redusere husleiekostnader, sier Sanner.

Han maner også til moderasjon for lederlønninger og utbytte.

Det vil bli ført kontroll og tatt stikkprøver for å sikre at ingen jukser:

– Det vil bli gjennomført kontroller med krav om tilbakebetaling og sanksjoner dersom det blir avdekket svindel, sier Sanner.

LO-lederen er glad for at det kommer en kompensasjonsordning, men advarer om at man må passe på at den ikke utnyttes av useriøse bedrifter:

Skiller mellom bedrifter

Ordningen vil skille mellom de bedriftene som er pålagt av staten å stenge (som fotpleiere, frisører og lignende), og de som ikke er det (som restauranter der kundegrunnlaget er borte).

I tillegg vil støtte man kan få avhenge av hvor stort omsetningstall bedriftene har, sammenlignet med samme måned året før.

I utgangspunktet vil ordningen gjelde i mars, april og mai, men kan forlenges.

For å kvalifisere for ordningen, må et foretak ha minst 30 prosent omsetningsfall. For mars er grensen 20 prosent, siden regjeringens krisetiltak for bedrifter ble iverksatt litt ute i mars.

Det vil komme et tak for støtte på 30 millioner i måneden per foretak, og maksgrensen blir høyere for konserner, forteller Sanner.

Noen næringer faller utenfor ordningen. Det blir, ifølge Sanner:

Finansnæringen, utenriks sjøfart/varetransport, produksjon overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje og gass, i tillegg til private barnehager og flyselskaper som har hver sine egne støtteordninger. Foretak uten ansatte faller også utenfor, med unntak av enkeltmannsforetak der virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde.

Publisert: 02.04.20 kl. 18:50 Oppdatert: 02.04.20 kl. 19:24

