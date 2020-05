REPRESENTERER MANNEN: Advokatfullmektig Synne Bernhardt i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA representerer den tidligere rusavhengige mannen som mente han ikke fikk forsvarlig helsehjelp av Oslo kommune og LAR ved OUS. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mann (58) blant 110 tidligere rusavhengige som mistet fastlegen sin: – Har vært desperat

Mannen, som er LAR-pasient, ble med ny fastlege nektet medikamenter han i åtte år har fått mot avhengighet. Etter to uker med press fra advokater, snur LAR.

Da VG for to uker siden skulle møte den 58 år gamle tidligere rusavhengige mannen på Kampen i Oslo, var han blitt for syk til å møte oss.

– Han er på vei inn i abstinens. Det er fare for liv og helse, sa advokatfullmektig Synne Bernhardt, som også er lege.

Hverdagen ble snudd på hodet etter at fastlegen hans Stig Asplin i februar ble fratatt retten til å skrive ut resepter på A- og B-preparater.

I åtte år har 58-åringen fått Legemiddelassisert rehabilitering (LAR) i kombinasjon med benzodiazepinene valium og mogadon mot avhengighet. Han sier det er takket være disse medikamentene at han har klart å mestre livet og være yrkesaktiv i mange år.

Den nye fastlegen besluttet imidlertid i samråd med LAR at mannen skulle slutte med mogadon og trappe ned på valium – en beslutning som ble tatt over natten.

– Jeg har blitt drevet inn i alvorlige abstinenssymptomer med sterke smerter og nær psykotiske anfall, der jeg ikke har klart å være meg selv. Det har vært utrolig brutalt å oppleve, sier 58-åringen.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt og advokat Anne Jorunn Hammargren Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Hadde endt med å ta illegale rusmidler

I to uker forsøkte advokatfullmektig Bernhardt og advokat Anne Jorunn Hammargren, å få til et møte med Oslo universitetssykehus (OUS), som har ansvar for LAR i Oslo.

De krevde at LAR umiddelbart skulle gi mannen forsvarlig helsehjelp, ved å skrive ut benzodiazepinene han ble nektet.

Onsdag i forrige uke, etter et telefonmøte med advokatene og en henvendelse fra VG, snudde LAR.

– Det er uforståelig at en pasient må hyre inn to advokater for at det offentlige helsevesenet skal gi forsvarlig helsehjelp. Jeg har vært desperat. Hvis ingen hadde grepet inn, hadde jeg endt med å ta illegale rusmidler, sier mannen, som i dag er stabilisert på medikamenter.

VG har vært i kontakt med OUS og forelagt dem kritikken fra advokatene og LAR-pasienten. De ønsker ikke å kommentere saken.

– Klarer ikke å følge smittevernregler

Advokatfullmektig Bernhardt mener Oslo kommune – etter at Asplin mistet forskrivningsretten – ikke har klart å sette inn vikarer som har den nødvendige kompetansen knyttet til behandling av rusmisbrukere.

Hun mener også at LAR og den nye fastlegens beslutning er tatt uten en tilstrekkelig risikovurdering, uten pasientens medvirkning og uten samtykke.

– Vi er bekymret for at frykt for sanksjoner fra helsetilsynet hindrer fastleger fra å skrive ut disse medikamentene, sier Bernhardt.

– Det er paradoksalt at helsetilsynets samfunnsoppdrag er til direkte hinder for at fastlegen tør å ta selvstendige, medisinskfaglige vurderinger og å gi nødvendig helsehjelp, sier Hammargren.

De uttrykker samtidig bekymring for de 110 andre medikamentavhengige pasientene som var tilknyttet den samme fastlegen. Særlig dem som ikke får utskrevet benzodiazepiner av sin nye lege.

– Da må de ut på gaten, og alternativt begå kriminalitet for å få penger til å kjøpe stoff. Det er grunn til å tro at flere ikke klarer å følge ordinære smittevernregler når de er desperate og har abstinenser, sier Bernhardt, som i april uttrykte denne bekymringen i en kronikk i Nettavisen.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra den nye fastlegen.

Etterlyser bedre samhandling

På grunn av mannens situasjon, sendte advokatene for to uker siden en e-post til bydelsoverlegen, helsebyråden og byrådslederen i Oslo.

De varslet at de ville vurdere å ta saken videre dersom situasjonen ikke løste seg.

«Saken åpenbarer det vi anser som manglende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten», skrev de blant annet.

– Vi ber Oslo kommune sørge for at pasientene i kommunen får forsvarlig helsehjelp. Det betyr at de skal bli gjenstand for en konkret og individuell vurdering, hvor pasientenes behov skal være rettesnoren i vurderingen, sier Bernhardt.

Byrådet: Tar rusmisbrukerne på alvor

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV), sier at han tar utfordringene til byens rusmisbrukere på det største alvor.

Gamal sier også at byrådet opplever at fastlegevikarer følger lover, regler og forskrifter.

– Det er grunn til å minne om at forskrift om legemiddelassistert rehabilitering for ruspasienter advarer sterkt mot sammenblanding av substitusjonsbehandlingspreparater og spesielt benzodiazepiner, sier byråden.

Han mener derfor Bernhardt bør rette henvendelsen til Helsedirektoratet – ikke kommunen.

– LAR sier ifølge Bernhardt at bydelsoverlegen bør kontaktes i tilfeller der fastlege ikke kan skrive ut medikamenter. Vil byrådet gjøre noe for å akutt bedre situasjonen til hennes klient og andre i hans situasjon?

– Oslo kommune har sendt et brev til nasjonale myndigheter tidlig denne uken, hvor vi har bedt dem vurdere om smittevernloven kan brukes for å tilby substitusjonsbehandling for andre avhengigheter en opioider. Der håper vi på snarlig svar fra Helsedirektoratet, sa Gamal til VG 23. april.

Publisert: 06.05.20 kl. 15:06

