NAV utbetalte 1,25 milliard daglig i fjor - men i år blir det mye mer

I fjor utbetalte NAV 14.500 kroner i dagpenger, sykepenger, trygd og pensjon hvert eneste sekund av året. Totalt 447 milliarder kroner.

Det skriver NAV-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding tirsdag.

I alt mottok nesten halvparten av befolkningen, 49 prosent, en eller annen form for ytelse fra Nav minst én gang i løpet av året. Alderspensjon utgjør halvparten av beløpet, viser NAV-kaka.

Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent sammenlignet med 2018, mens uføretrygd økte med 8 prosent og sykepenger med 6 prosent. Samtidig er utbetalinger til dagpenger redusert med 15 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med 9 prosent sammenlignet med 2018, viser oversikten fra Nav.

– Statistikken viser isolert sett at arbeidsmarkedet var i bedring i fjor, men utviklingen den siste måneden har endret dette bildet totalt. Statistikken gjenspeiler også en aldring av befolkningen og viser en fortsatt bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

NAVs egen fremstilling av utbetalinger til innbyggere i Norge i 2019 etter den nye fylkesinndelingen i 2020. Foto: NAV

Hun viser samtidig til at Nav i 2020 venter en kraftig øking på utbetalingene til livsopphold på grunn av coronakrisen.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge (32 prosent) fikk en livsoppholdsytelse fra NAV på et eller annet tidspunkt i løpet av 2019, og hver måned fikk i gjennomsnitt hver femte person i arbeidsfør alder (19 prosent) en slik ytelse i Norge. Med coronakrisen kan vi allerede nå si at disse tallene utvilsomt vil øke for inneværende år, sier Sigrun Vågeng.

Totalt mottok 2,6 millioner nordmenn bosatt i Norge ytelser fra NAV i fjor.

Publisert: 22.04.20 kl. 02:26

