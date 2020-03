TESTES: En kvinne blir testet på et karantenehotell i Hubei-provinsen. Kina rapporterte tirsdag bare ett nytt corona-dødsfall. Foto: Ng Han Guan / AP

Ny coronaforskning: 6,6 ganger mer dødelig enn influensa

Britiske forskere anslår dødeligheten blant coronasmittede til å være lavere enn før antatt. Men eldre over 70 år har sterkt forhøyet risiko for å bli alvorlig syke og dø.

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at forskning viser at dødeligheten på coronaviruset er 66 ganger mer dødelig enn vanlig influensa. Her ble det regnet feil. Det riktige er at forskningen viser at dødeligheten er 6,6 ganger mer dødelig. Dette ble rettet 31.03.2020 klokken 19.36.

Rapporten fra Imperial College i London som er publisert av det medisinske tidsskriftet The Lancet, anslår dødeligheten til 1,38 prosent blant dem som er bekreftet smittet.

Omtrent der ligger anslag som er publisert av Harvard-forskere også. I epidemiens første fase i Kina var dødeligheten fryktet å være tre til åtte prosent.

6,6 ganger dødeligere enn influensa

De nye beregningene bygger på titusener av laboratorietestede og klinisk diagnostiserte tilfeller og smittedata fra nær 700 utlendinger som ble evakuert med fly fra Wuhan.

Når smittede som ikke får symptomer tas med i beregningen, synker dødeligheten til 0,66 prosent. Det er fortsatt 6,6 ganger høyere enn influensa, som har 0,1 prosent.

Også Folkehelseinstituttet regner med at samlet dødelighet blir godt under én prosent av de smittede, ifølge FHIs risikovurdering fra 24. mars.

les også Britiske smitteforskere: – Avgjørende at corona-tiltakene fortsetter

Blant bekreftet smittede over 80 år er dødeligheten i Imperial-rapporten anslått til 13,4 prosent. For gruppen 70–79 år er viruset dødelig for 8,6 prosent av de smittede.

Det er også de eldste som har størst behov for å bli behandlet på sykehus: En av seks smittede i 70-årene og nær en av fem smittede over 80 år behøver innleggelse.

MINNE: Iført munnbind og plastfrakk holder en mann portrettet av en kvinne utenfor en gravlund i Wuhan i Kina tirsdag. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Svært lav risiko for yngre

Høyest risiko for alvorlig sykdom og død har mennesker over 60 år og de som har kroniske lidelser som høyt blodtrykk, hjertesykdom, diabetes, lungesykdom og kreft.

Blant bekreftet coronasmittede under 30 år må bare en av hundre på sykehus, viser den nye rapporten fra professor Neil Ferguson og hans medforfattere.

Ikke i noen aldersgruppe under 40 år er dødeligheten høyere enn 0,16 prosent. Blant barn under ni år dør bare en til to av 100.000 coronasmittede, ifølge studien.

les også «På denne avdelingen er det forventet at noen dør»

FHI: 90 % av dødsfall over 70 år

Også Folkehelseinstituttet konstaterer at dødeligheten er sterkt aldersavhengig og øker bratt fra 70 års alderen.

– Vi å regne med at rundt 90 prosent av dødsfallene kommer i gruppen over 70 år, heter det i risikovurderingen fra 24. mars.

Snittalderen for de første 26 som døde i Norge, var 85 år, ifølge FHI. Den yngste var 62 år.

SMITTEVERN: En ansatt registrerer kundeinformasjon før en kvinne får gå inn i en bank i Wuhan i Kina tirsdag. Foto: ROMAN PILIPEY / EPA

Forskerne i London har også beregnet hvor lang tid det tar fra de første coronasymptomene viser seg til sykehuspasienter dør eller friskmeldes.

25 døgn før friskmelding

Fra symptomer til død er gjennomsnittstiden 18 dager, mens det tar 25 dager fra de første symptomene til pasienten kan skrives ut fra sykehuset.

les også Ensomme og isolerte: – Mange klarer ikke tenke på noe annet i det hele tatt

Utgangspunktet for den nye analysen er knapt 45.000 bekreftede smittetilfeller i Kina frem til 11. februar. 1023 av disse pasientene døde av coronasykdommen covid-19.

– Men en dødelighetsrate som fremkommer ved bare å dele antall dødsfall på antall smittede kan være villedende, fastslår forskerne som analyserer infeksjonssykdommer.

Det «villedende» regnestykket viser en dødelighet på 3,67 prosent. Men nå har forskerne justert med befolkningsdata og korrigert for andre mulige feilkilder.

De har blant annet brukt data fra coronatestede flypassasjerer som ble evakuert fra Wuhan, smittetall fra cruiseskipet Diamond Princess og statistikk fra smittede utenfor Kina.

Da faller dødeligheten blant bekreftet coronasmittede til 1,38 prosent.

Vanlige symptomer blant innlagte pasienter er feber, hoste, sår hals, muskelsmerte og utmattelse. Åtte av ti bekreftede tilfeller blir mildt eller moderat angrepet.

Knapt 14 prosent av bekreftet smittede utvikler alvorlig sykdom og seks prosent blir så syke at de behøver intensivbehandling på sykehus, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Publisert: 31.03.20 kl. 19:18 Oppdatert: 31.03.20 kl. 19:38

