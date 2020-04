NYE FUNN: OUS-leger oppdaget at magesmerter også kan være tegn på coronaviruset. Foto: Jan Petter Lynau

OUS isolerer alle pasienter med magesmerter: Oppdaget at flere hadde ukjente corona-symptomer

Ni pasienter ved Oslo Universitetssykehus fikk påvist corona som følge av magesmerter. Ingen av pasientene hadde luftveissymptomer.

I en studie som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Surgery mandag presenterer norske leger ved Oslo Universitetssykehus overraskende funn:

Ved OUS fikk flere pasienter som ble innlagt med magesmerter i løpet av de to siste ukene i mars, påvist corona. Viruset ble oppdaget ved henvising til CT-undersøkelse av magen/buken.

Pasientene hadde ingen typiske symptomer på covid-19, men klaget på smerter i magen, forteller overlege ved avdelingen for gastro- og barnekirurgi på Oslo Universitetssykehus, Usman Saeed, til VG.

– Funnene våre indikerer at covid-19 kan gi magesmerter alene, uten å gi de vanlige symptomene som feber og luftveissymptomer, sier overlegen.

– Ingen av disse hadde pasientene luftveissymptomer ved innleggelse. Kun en har utviklet dette senere.

Han understreker at antallet pasienter i studien er liten, og begrenser hva legene kan konkludere med sikkerhet. OUS jobber nå med en større studie, for å evaluere funnene.

NYE UNDERSØKELSER: Overlege Usman Saeed sier funnene i studien er overraskende, men at de må undersøke et større antall pasienter for å få klare svar. Foto: Ous

Undersøkte 76 pasienter: Overraskende funn

Av totalt 76 pasienter som ble undersøkt for magesmerter ved OUS, fikk ni personer påvist covid-19. Gjennomsnittsalderen på pasientene var 48 år.

– Fra tidligere var det kjent at kvalme, oppkast og diaré kan være typiske symptomer på coronaviruset, men det var nytt for vår del at pasienter som kom på sykehus med magesmerter som sitt hovedsymptom, kunne ende opp med en covid-19 diagnose.

Ved undersøkelser av seks pasienter fant ikke legene noe unormalt ved CT-undersøkelse av magen. Men på samme undersøkelse, så man tydelig tegn på covid 19 i nedre del av lungene.

– Funnene overrasket meg. I begynnelsen av epidemien så vi ingen antydning til at dette kunne være en problemstilling. Internasjonalt var det skrevet minimalt om magesmerter som symptom for covid-19. Først når epidemien var på sitt høyeste i Norge, kom det flere pasienter på veldig kort tid, sier Saeed.

Da corona-epidimien kom til Norge, var ikke norske leger klare over at magesmerter isolert kunne være et tegn på corona. Nye symptomer, som hjerteproblemer og tap av smak- og luktesans, har blitt kjent etter hvert som norske leger har fått mer erfaring med covid-19 pasienter.

Nye rutiner for isolasjon og testing

De første ukene av epidemien var ikke magesmerter ett kriteriet for å teste eller isolere pasienter. OUS er blant flere sykehus som nå har oppdatert sine rutiner, og som spør alle pasienter om de har magesmerter.

I dag tas disse pasientene imot av helsepersonell i fullt smittevernstustyr på OUS.

– Disse kriteriene var ikke på plass da vi mottok de fem første pasientene, noe som førte til at flere ansatte ble satt i karantene, sier Saeed.

– Det er viktig for helsepersonell å være klar over at covid-19 kan presentere seg som magesmerter uten luftveissymtomer, slik at man kan redusere smittespredning og unngå at helsepersonell havner i karantene.

Radiolog og overlege Victoria Solveig Young ved Seksjon for abdominal og onkologisk radiologi var den første som varslet om sammenhengen mellom magesmerter og covid 19.

– Jeg hadde vakt søndag 22. mars, og fikk inn flere pasienter med magesmerter. Vi hadde uken før observert et par pasienter med magesmerter og tilfeldig påvist lungefunn forenelig med covid-19. Først da jeg fikk fire pasienter på vakt, så jeg sammenhengen, sier Young.

Publisert: 29.04.20 kl. 09:18

