Foto: Bjørn S. Delebekk

Statsmeteorolog: – Ligger an til mye sol den neste uken

De sørlige delene av landet kan vente seg en fin uke med sol og lite skyer. I nord vil det fremdeles ligge an til noe ruskete vær.

Nå nettopp

– Det ligger et høytrykk i sør, og det vil begynne å prege været om ikke så altfor lenge, forteller statsmeteorolog og forsker i Meteorologisk institutt, Anne Solveig Håvelsurd Andersen, til VG.

Denne vinteren har både vært preget av mye snø, vind og regn. For de sørlige delene av landet har påsken vært mer solfylt enn tidligere i år, men meteorologen forteller at temperaturen vil stige allerede i dag noen steder i landet.

– Særlig i Oslo-området vil det bli en stigning i dag fra tidligere dager. I morgen kan vi se temperaturer opp mot 16–17 grader i hovedstaden, sier hun.

De la også ut en oversikt på Twitter som viser hvor høytrykket kommer fra, og hvor det vil være regnvær i dagene som kommer:

– Kan bli mange fine dager

Nord-Norge har vært preget av mye snø og ruskete vær en stund, og de kan heller ikke se frem til dette høytrykket som nå er på vei inn lands den sørlige kysten. Andersen forteller om dager med skyer og regn i vente for de nordlige delene av landet, mens det allerede onsdag kan komme en mild sommerfølelse sørover.

– Vi liker jo fint vær, og nå får mange det. Slik det ser ut nå, så kan vi håpe på at det fine været som kommer, fortsatt vil være slik etter en ukes tid også.

Men til tross for at det vil være mye sol fremover, tror statsmeteorologen at temperaturene ikke vil fortsette å stige så voldsomt.

– Men solen steker når den er fremme, så det gjør mye bare det.

Se hvordan værprognosene er for de tre neste dagene her:

Foto: Meteorologisk institutt

les også Slik kan coronakrisen påvirke 2020

Skjærtorsdag var det også kaos opp mot Nordmarka hvor flere valgte å dra på turer. Slik så det ut da:

TETT: Det var stor utfart til Nordmarka fra parkeringsplassen på Sognsvann skjærtorsdag. Foto: Jørgen Braastad

Publisert: 14.04.20 kl. 19:56

Les også

Fra andre aviser