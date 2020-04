Flere trenger hjelp fra Fattighuset: Frivillige gir bort mat

Allerede kl. 05.30 kommer de frivillige til sikhenes gudshus – Gurdwara – på Alna i Oslo. Her kokes det curry på kikerter og ris. Maten kjøres til Fattighuset i sentrum. Der sliter de med kapasiteten i coronakrisen.

Sist fredag var det ikke nok mat til alle som ønsket seg et gratis måltid på Grønlandsleiret. Fattighuset serverte over 350 personer ute på gaten, men alle fikk likevel ikke det måltidet de var ute etter.

– Dessverre. Forferdelig vondt å se. Vi opererer med kølapper. Alle med kølapp fikk, forteller Eva Helen Gulbrandsen – styremedlem i den frivillige humanitære organisasjonen.

Fattighusets folk opplyser at det er blitt «veldig mange flere» som møter opp til matutdelingen deres, som skjer tre ganger i uken. Nye ansikter dukker opp hele tiden. Fattighuset er avhengig av givere og er bekymret for mattilgangen utover våren.

Amandip Kaur og Kuljit Kaur koker store mengder ris. Curry av kikerter. Serveringsklart til utkjøring. Maten bæres inn på Fattighuset i Oslo. Ulrikke liker maten: - Veldig god.

I det gule nabohuset til Hells Angels på Alna lukter det indisk mat av beste merke. I sikhenes gudshus blir det til vanlig stelt i stand mat hver eneste dag.

– Problemet vårt er at vi ikke er så kjente. Vi får ikke besøk av hjemløse. I hverdagen går maten til sikher. I perioder har vi delt ut mat på jernbanetorget, forteller Balraj Singh.

Sikhsamfunnet reagerte for et par uker siden på en Facebook-post fra Fattighuset.

SIKH-HJELP: Balaj Singh, Rawail Singh, Santokh Singh, Harpal Singh og Amarjit Singh jobber hele formiddagen i sikhenes Gudwara på Alna. Foto: Terje Bringedal

– Ganske trist. De beskrev situasjonen til dem som har minst. Vi følte at vi må gjøre noe, forteller han.

Singh sier at det går inn i «langartradisjonen» der alle setter seg ned på bakken og likestilt spiser mat sammen.

– Dette går til en god sak. Andre gjør mer enn oss i krisen, men vi føler at det er en viktig del av vår tradisjon og religion å drive med veldedighetsarbeid. Vi bidrar på vår måte. Dette er en selvfølge for oss, sier han og åpner for å lage mat også til andre humanitære organisasjoner eller helseinstitusjoner i pandemien.

KLARGJØRES: Santokh Singh og Harpal Singh jobber med å gjøre dagens indiske måltid klart. Foto: Terje Bringedal

Sikhene binder opp det lange skjegget, bruker munnbind, plasthansker, passer på å holde avstand til hver andre, og er ikke mer enn fem personer i samme rom under kokingen. Åtte menn og tre kvinner jobbet da VG var til stede.

Det tilberedes hver dag omtrent mellom 350 og 500 varme måltider. De tilpasser kryddernivået i det veganske måltidet som blir pakket og forseglet i folie.

– Vi håper at maten smaker, sier Balraj.

MATUTDELING: Fattighuset deler ut mat tre dager i uken på Grønlandsleiret i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Det gjorde den for Ulrikke som VG traff utenfor Fattighuset, som sier maten er veldig god.

Normalt serveres maten inne, men ikke nå slipper de frem folk med to meters avstand ute på fortauet. De får en bærepose med diverse mat – pluss det varme indiske måltidet.

– Det er et eventyr for oss å få dele ut så god mat, sier Karianne Stangeland – styremedlem i Fattighuset.

Leder Sverre Rusten er bekymret for den videre tilgangen på ressurser fremover i coronakrisen. Hittil har de mottatt mye mat fra kantiner og bedrifter som har hatt mindre folk til stede på grunn av at folk sitter på hjemmekontor eller er permittert.

Men foreløpig er tilgangen er god. Til og med påskeegg har de frivillige på Fattighuset kunnet dele ut de siste dagene.

