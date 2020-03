STENGT: Hundsund ungdomsskole i Bærum holdt stengt tirsdag for å kartlegge smitterisiko, etter at en niendeklassing testet positivt på koronainfeksjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Skolene forbereder stengning: Elever må undervises hjemme

Kommunene forbereder stengning av klassetrinn og skoler. Men før elevene får hjemmeundervisning, kan skolehverdagen bli litt mer grå.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener foreløpig at det ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager.

– Vi jobber med smittevernkontoret time for time og forbereder oss på alle varianter, også stengning av skolene, sier skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen.

Skoledirektør i Bergen Marius Arnason Bøe sier at dersom smitteutbruddet blir stort nok, på mange nok klassetrinn, vurderes stengning som alternativ.

SKOLELEDERE: Skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen (t.v.), utdanningsdirektøre i Trondheim Camilla Trud Nereid og skoledirektør i Bergen Marius Arnason Bøe. Foto: VG Scanpix

Stenger videregående

Levanger videregående skole i Trøndelag ble i går stengt ut uken, etter at en elev testet positivt for coronaviruset.

Rektor Knut Bergdal opplyser at ansatte og elever som i det siste har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene i to uker.

Smittetilfellet er det andre på Levanger videregående. Inntil forrige fredag var minst åtte skoler og en barnehage rammet av coronasmitte.

– Midlertidig stengning ved påviste enkelttilfeller kan vurderes, for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing, mener Folkehelseinstituttet.

Ett klassetrinn på Eiganes skole i Stavanger ble stengt en dag i forrige uke, da en elev ble registrert smittet. En av klassene ble satt i 14 dagers karantene.

– Vårt primære utgangspunkt er ikke at vi skal stenge alle skolene, men at vi skal ha en best mulig, helhetlig håndtering av situasjonen, sier Pedersen.

Skolesjefen i Stavanger understreker at etaten jobber bredt med ulike tiltak og regner seg som godt forberedt – også på de mest drastiske alternativene.

– Barn har rett til opplæring, også om skoler må stenge. Alle våre elever har fått bærbar PC av skolen, så fjernundervisning er et alternativ, sier Pedersen.

Han tenker at foreldre kan samarbeide med skolen om hjemmeundervisning for yngre barn, mens elever på ungdomstrinnet vil kunne jobbe selvstendig på digitale flater.

STENGT: Eiganes skole i Stavanger stengte en dag i forrige uke, etter at en elev fikk påvist coronasmitte. Foto: Fredrik Hagen

– Inngripende tiltak

Han tror driften av skolene kan bli mer tungvint og vanskelig i en periode, men er også opptatt av hvordan smitteverntiltak allerede påvirker hverdagen.

– Tiltakene er veldig inngripende. Vi må regulere mye av fellesskapet på tvers av klassene, som gir liv og glede og tilfører trivsel og motivasjon, sier Pedersen.

For å redusere smitterisiko, ser han for seg at større samlinger av elever som gjør undervisningen bedre, må innstilles og barna deles inn i mindre grupper.

– Det er dumt om vi må tilbake til klasseromsundervisning. Da blir skolen litt gråere, tristere og mindre variert, sier skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen.

I Bergen er skidagen for rundt 100 fjerdeklassingen avlyst i dag. Blanding av elever fra flere skoler og bussing til Kvamskogen ble ansett for risikabelt.

Følger smitteråd

Skolene i Bergen følger smittevernmyndighetenes råd og forbereder seg på alt fra at en elev eller lærer på ett trinn blir syke til et større coronautbrudd.

KARANTENE: Ved Sinsen skole i Oslo er alle elever på andre trinn og 16 ansatte i karantene til 20. mars, etter at en ansatt fikk påvist coronasmitte. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Skulle mange bli syke, kan en klasse eller et trinn bli satt i karantene til nærkontakter og smitteveier er kartlagt, sier Marius Arnason Bøe.

Så blir det ifølge skoledirektøren i Bergen en medisinsk vurdering om og når alle eller deler av elevmassen kan komme tilbake eller må forbli i karantene.

– Vi forbereder oss på mange scenarioer. Hva som skal til for å stenge alle skolene, er en smittefaglig vurdering som vi vil rette oss etter, sier Bøe.

Han sier at dekningen av digitale enheter er ganske god i ungdomsskolen i Bergen og at yngre elever vil kunne få med bøker og oppgaver hjem.

Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim Camilla Trud Nereid sier at etaten planlegger med tanke på at stengning av skoler kan komme til å skje.

– Vi er ikke der ennå, men et slikt tiltak kan bli aktuelt når det ikke lenger er forsvarlig å opprettholde ordinær drift, sier utdanningsdirektøren i Trondheim.

Planlegger for det verste

Hun sier at kommunen planlegger for «worst case» og forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger til enhver tid.

– Stengning vil medføre et redusert opplæringstilbud. For elever i grunnskolen vil foresatt måtte være hjemme fra arbeid, sier Camilla Trud Nereid.

Skoleledelsen i Tromsø kommune har til nå ikke vurdert stengning av skoler, men har satt stab for å rigge seg også for det mest drastiske alternativet.

– Om barn på lavere trinn som ikke kan være alene, sendes hjem, vil det uten tvil få store ringvirkninger, sier seksjonsleder for skole i Tromsø Geir Olsen.

Han mener den samfunnsmessige ulempen av at foreldre må være borte fra arbeid, må veies opp mot behovet for å holde smittespredning i sjakk,

Glad barn ikke er mest utsatt

Skoledirektøren i Bergen Marius Arnason Bøe ser også lyspunkter:

– Som leder for 82 skoler og 30 000 elever er jeg tross alt glad for at det ser ut som om barn ikke er de som er mest utsatt for smitterisiko, sier Bøe.

Han er opptatt av at skolens ansatte er trygge og gode voksne som kan bidra til objektiv informasjon og dempe bekymringer hos elever og foresatte.

– For en kort periode får vi litt større utfordringer i å drive skolen. Men dette vil gå over, det vil gå bra, og da har vi lært masse, sier skoledirektøren i Bergen.

