Abid Raja: – Trist og vemodig at Trine går av

STORTINGET (VG) Abid Raja sier at han senest i helgen oppfordret Trine Skei Grande til å fortsette som Venstre-leder.

– I stedet for å stille motkandidater har det vært anonyme kilder og jakt på Trine. Hun har stått på et helt liv for Venstre, sier Abid Raja.

–Det er trist og vemodig at Trine går av.

Han oppfordrer partiet til å «roe ned veldig mange hakk».

– Jeg tror flere bør gå inn i seg selv på hvordan man har opptrådt de siste ukene. Vi må vurdere hvordan vi skal bygge dette laget videre sammen.

Raja vil ikke svare på om han selv er en lederkandidat.

– Jeg har sterkt ønsket, og jeg har formidlet flere anledninger til Trine, at jeg håper at hun fortsetter som partileder. Det har jeg gjort til henne senest i løpet av helgen.

– Dette er en dag der vi først og fremst skal hylle Trine for alt hun har gjort for partiet. Jeg skulle gjerne sett at hun fikk en mer verdig avgang enn dette.

Vil ha Raja som leder

Alfred Bjørlo, ordfører i Stadt, er overrasket over Grandes avgang.

– Det kom som et sjokk, og er utrolig triste nyheter at avgangen for en stor og viktig partileder for Venstre skal skje på denne måten. Hun har gjenreist partiet, ledet oss over sperregrensen to ganger og vært med på å bygge et nytt lag og en ny generasjon i Venstre, sier Bjørlo til VG.

Nå ønsker han at Sveinung Rotevatn og Abid Raja åpent stiller til Venstre-leder.

– Jeg tror det som er riktig for å samle partiet nå, er at de to, som de fleste har holdt frem i interne runder som mulige arvtakere, står frem skulder ved skulder. Begge kan stille seg til disposisjon og partidemokratiet kan avgjøre. De kan bygge Venstre sammen, ikke stille ultimatum.

– Men hvem synes du bør bli leder?

– Begge to er veldig gode kandidater, og jeg lever meget godt med begge to som ny leder i Venstre. Av de to vil jeg peke på Abid som min favoritt. Den beste kabalen fra mitt ståsted Abid leder og Sveinung som 1. nestleder.

BLE TATT INN I VARMEN: Trine Skei Grande fant plass i regjeringen til de to hovedutfordrerne, Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Tore Kristiansen

Forrige uke ville Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant for Venstre i Oslo, at Grande skulle trekke seg som leder.

– Jeg synes hun har tatt en klok og riktig avgjørelse. Så er det samtidig trist, for Trine har i mange år vært en god partileder.

– Hvem bør bli leder i Venstre nå?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Nestleder Terje Breivik sier han har stor respekt for Grandes avgjørelse:

– Sånn umiddelbart synes jeg det var overraskende, men samtidig har jeg en forståelse for det.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre og valgkomitémedlem, var heller ikke forberedt på dagens nyhet.

– Var det riktig av Trine å trekke seg nå?

– Gitt den situasjonen vi var i, så var det riktig av henne å trekke seg nå, sier Hansmark.

Elvestuen: Må samle oss igjen

– Nå er jo dette skjedd, nå må vi som parti tenke oss om og følge den formelle veien fremover, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen når VG møter ham på Stortinget.

Forrige uke lanserte han seg selv som en mulig arvtaker for toppvervet i Venstre.

– Tror du at du kan bli leder?

– Dette handler om at Venstre skal samle oss igjen som et grønt, raust og liberalt parti.

– Hva tenker du om avtalen som ble gjort mellom Abid, Sveinung og Trine?

– Jeg var uenig i det som skjedde i januar, og nå som jeg ble fortalt mer er det en helt ny situasjon.

Mens Elvestuen måtte forlate regjeringen, tok Grande inn sine to hovedutfordrere – som måtte gi beskjed til valgkomiteen om at de ikke skulle utfordre henne.

– Var du skuffet over det Trine gjorde?

– Dette er et resultat av det som har skjedd i den siste tiden, og det er også et resultat av tidligere beslutninger. Nå må vi ha våre møter.

– Hardt og brutalt

Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres valgkomité, forteller at Grandes avgjørelse kom som et sjokk på ham.

– Det var hardt og brutalt, sier Thorbjørnsen til VG.

I ettermiddag ble han intervjuet av NTB, og fortalte at han gledet seg til prosessen på landsmøtet.

– Jeg vet at innstillingen var god. Så ble alt snudd på hodet på en halvtime. Jeg fikk et aldeles lite varsel rett før. Men jeg la på røret med NTB klokken halv to, og ante ingenting.

Thorbjørnsen vet ennå ikke hva som skjer fremover.

– Jeg går utifra at valgkomiteen nå har fått seg noen ekstraomganger. Jeg tror vi fortsatt har en jobb å gjøre.

Dørum: – Kjenner meg godt igjen

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum har sympati med Grandes valg, og peker på at partilederen sier at hun selv skjønte at noen andre burde slippe til.

– Jeg kjenner meg godt igjen i det, for jeg har selv vært leder i Venstre.

Han er uenig i at Grande kun har tenkt på seg selv, slik nestleder Ola Elvestuen sa forrige uke.

– Jeg kjenner meg igjen i at jeg gir gjerne rom for andre, men da må det være andre som samler bedre enn jeg har fått til. Da kan hun ikke kun fortsette å nærmest være en syndebukk for alt, sier Dørum og fortsetter:

– Da trekker hun konsekvensen som jeg for min del beklager.

Publisert: 11.03.20 kl. 14:43

