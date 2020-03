KARANTENETUR: Hans Lange tilbringer karantenen på en øy i Oslofjorden. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hans (55) måtte i karantene – isolerer seg på øy i Oslofjorden

Hans Lange (55) måtte i karantene etter en jobbtur til Afrika. Da pakket han ned lavvo og tok seg til en liten øy i Oslofjorden.

– Nå sitter jeg ved lavvoen og griller pølser, forteller Hans Lange fra en liten øy i Oslofjorden, over telefon til VG tirsdag kveld.

Brått ble han nødt til å reise på jobbtur til Kamerun for kort tid siden. Derfor visste han også at han var nødt til å sette seg selv i karantene da han kom hjem.

– Hva gjør man da liksom? Jeg tenkte gjennom muligheten å være hjemme – men de hjemme er ikke i karantene. Siden jeg da måtte være i karantene, tenkte jeg at jeg måtte gjøre det beste ut av det, forteller Lange.

SATT OPP LAVVO: På øyen har Lange satt opp lavvo. Foto: Hans Lange

Derfor ringte han hjem til kona, og ba om at noen varer, som pølser, egg og bacon, skulle være klart til han kom hjem. Da han kom til Norge pakket han ned en god stol, lavvo, fiskestang og diverse utstyr, og fylte opp en liten jolle.

Så satte han kursen for en øy i Oslofjorden.

– Jeg har absolutt alt jeg trenger. Jeg har tenkt til å ta meg et sjøvannsbad, og her på øya er det et toalett. Så har jeg satt ut krabbeteiner, og har med fiskestang. For min del kunne jeg ikke hatt det så mye bedre, forteller Lange.

– Vi skulle selvsagt alle vært dette viruset foruten, men når det en gang er slik, så ble det tur når jeg likevel må være i karantene. Oppi det tragiske er det også mye positivt, det må vi ta med oss, sier Lange.

PAKKET: Lange pakket ned det han kunne få med seg. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nå venter altså to uker i karantene, men Lange har likevel planlagt å jobbe. Han har med seg en laptop, og batteri. Jobben gjør at han kan jobbe fra andre steder enn kontoret.

– I morgen reiser jeg inn igjen, og skal jobbe i en campingbil som står utenfor hjemmet. Der har jeg bra nett. Og så padler jeg ut igjen, forteller Lange.

58-åringen forteller at han ofte reiser på turer. Før har han seilt fra Norge, til Brasil og hjem via Canada og Grønland. Livsmottoet er «å gjøre alt som uansett må gjøres så morsomt og givende som mulig». Derfor ble en øy i Oslofjorden løsningen når han først måtte tilbringe 14 dager i karantene.

Nå anbefaler han andre å ta den samme turen.

– Jeg kan selvsagt anbefale andre som også føler seg friske, til å ta en slik tur. Det er ikke så mange flere gode teltplasser her på denne øya, når avstand også skal holdes, men det finnes flere øyer, konkluderer han.

PÅ VEI: Hans Lange på vei i karantene. Foto: Mattis Sandblad, VG

