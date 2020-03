Det var litt kjedelig å være på skole uten klassekameratene, sier Astrid (6) til VG. Foto: Sol Nodeland

Astrid (6) alene på skolen: – Litt kjedelig at det ikke var noen å leke med

Seks år gamle Astrid synes det var veldig spennende å være på skolen helt alene. Hennes to foreldre jobber begge på sykehuset i Kristiansand.

Nå nettopp

– Jeg har hatt det veldig fint, sier Astrid (6) på telefonen til VG.

– Jeg synes det var litt kjedelig at det ikke var noen jeg kunne leke med, fortsetter hun.

Slik beskriver seks år gamle Astrid Kildal hvordan det var å være eneste elev i klasserommet på Strømme skole i Kristiansand.

Alle landets skoler og barnehager er besluttet midlertidig stengt fra 12. til 26. mars.

Begge foreldrene til Astrid er nemlig helsearbeidere, som er klassifisert som samfunnskritiske funksjoner. Mammaen hennes Stine Kildal Lervik (32) jobber som driftskoordinator på akuttmottaket på Sørlandet sykehus i Kristiansand, mens pappaen Sindre Kildal Lervik (38) jobber som terapeut for rusavhengige på det samme sykehuset.

– Vi måtte ha en løsning hvor vi kan fungere i jobben selv i denne krisen, sier pappa Sindre.

les også Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i corona-perioden

SPENT: Astrid gledet seg kvelden før til å få gå på skolen igjen. Foto: Sol Nodeland

Skjønner at noe annerledes

Han forteller at de andre dagene har han kunnet være hjemme med barna, men akkurat denne tirsdagen var det ikke mulig.

Også Astrids bror Oskar (2) var i barnehagen Veslefrikk – vegg i vegg med skolen til storesøster.

– Vi er heldige som har en skole som sier at de stiller opp hvis vi trenger det. Det er en løpende vurdering som gjøres i mitt tilfelle, sier Sindre.

Dagen i dag ble løst med at to lærere var til stede for Astrid. På skolen ble det en del lek for å aktivisere seksåringen.

Sindre forteller om en hverdag som er snudd helt opp ned. Han sier minstemann lurer på om det er lørdag, mens Astrid skjønner mer og har spørsmål om viruset.

les også Nesten 6.200 sykehusansatte i karantene

ENESTE ELEV: Strømme skole har et tilrettelagt tilbud til elevene som har foreldrene med samfunnskritiske funksjoner. Foto: Sol Nodeland

– Ellers synes de corona er kjedelig fordi det er så mye som blir avlyst. Hun skulle vært Snøhvit i musikal i dag, men det er avlyst. Det er de tingene de merker seg ved, sier 48-åringen.

Er mye ute med barna

Han forteller om hverdager hvor de forsøker å aktivisere barna uten å komme noe særlig i kontakt med andre.

– Vi er mye ute og går tur. Vi prøver oss på lekeplassene hvis det ikke er andre der. Ellers er vi mye i skogen og i hagen.

Tirsdag ble det kjent at helseminister Bent Høie (H) vurderer en gradvis åpning av skolene – hvor de eldste elevene muligens får returnere først slik at de kan få tatt avgangseksamen.

– Vi må vurdere smitteforhold opp mot samfunnskonsekvensene, sa han til NRK tidligere torsdag.

Publisert: 18.03.20 kl. 18:55

Les også

Fra andre aviser