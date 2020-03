Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier politiet må sikre sin operative evne og bidra til å hindre smittespredning ved å stenge alle publikumstjenester i to uker fra og med fredag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Coronautbruddet: Politiet stenger alle publikumstjenester i to uker

Tjenester som pass, levering av anmeldelser, og utlendings- og våpensaker rammes når politiet fredag stenger alle publikumstjenester på grunn av coronaviruset.

I en pressemelding fra Politidirektoratet fredag morgen ber assisterende politidirektør Håkon Skulstad om forståelse for at politiet må sikre god beredskap i hele landet og ivareta smittevernhensyn.

Fra fredag morgen stenges samtlige ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte, foreløpig til og med torsdag 26. mars.

Beslutningen er tatt etter at regjeringen offentliggjorde flere nye tiltak torsdag, skriver politiet på sine hjemmesider.

Ber publikum lage nye avtaler

De lover også mer informasjon underveis.

– Vi ber om at publikum tar kontakt med sitt lokale politi for å gjøre nye avtaler fram i tid. Når vi får mer oversikt over situasjonen vil det bli lagt ut nye bookingtimer for pass. Publikum som har særlige behov som det må tas hensyn til, bes om å kontakte politiet for å orientere om sin situasjon, sier Skulstad.

Flere politidistrikter meldte tidligere natt til fredag at de stenger publikumstjenestene, blant dem politidistriktene i Trøndelag og Sør-Øst.

– De som har avtalt time for pass eller utlending kan møte til oppsatt tid, men dette kan bli endret på kort varsel, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Frarådes unøvendig kollektivtransport

Politiet vil også sette i gang flere tiltak for de ansatte. Blant dem er hjemmekontor, utvidet karantene og reiseforbud.

Dessuten frarådes ansatte i politiet å ta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport.

– Innføring av reiseforbud og flere andre innstramminger er nødvendig for å sikre at politiet opprettholder sin operative evne, og at vi samtidig ivaretar vårt felles ansvar om å begrense smittespredning, sier Skulstad.

