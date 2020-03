SVINDEL: Bildet viser en e-post der avsender fakturerer en bedrift for Antibac og førstehjelpskoffert, men den er bare et svindelforsøk. Foto: Kripos

Kripos: Eldre og bedrifter utsettes for forsøk på coronasvindel

Nå går Kripos ut med flere råd for å ikke gå i fellen hos dem som utnytter coronapandemien for egen vinning.

Kripos har fått meldinger fra flere politidistrikt og fra utenlandske kilder som Interpol om eldre og bedrifter som utsettes for forsøk på coronasvindel.

– I en tid med mye usikkerhet, der mange er sårbare for svindel og bedragerier, jobber Kripos med å skaffe oversikt over hvordan kriminelle forsøker å utnytte epidemien til sin fordel, skriver Kripos på sine nettsider fredag.

Leder for Nasjonalt cyberkrimsenter NC3, Olav Skard Jørgensen, sier til VG at de ikke vet eksakt hvor mange aktører det er snakk om.

– Eksemplene fra Norge viser både internasjonale og nasjonale svindelaktører. Det er snakk om både profesjonelle kriminelle og andre aktører.

Det er i utgangspunktet politidistriktene som etterforsker sakene.

BER DEG MELDE FRA: Leder for Nasjonalt cyberkrimsenter NC3, Olav Skard Jørgensen. Foto: Hallgeir Vågenes

Slik opererer svindlerne

Metoden er at de som vil sko seg på den globale coronakrisen utgir seg for å være helsepersonell over e-post eller telefon, og på den måten forsøker å få deg til oppgi blant annet kortinformasjonen din slik at du kan svindles for penger.

Tre råd fra Kripos for å beskytte seg mot svindlere på nett:

Ikke oppgi kortinformasjon eller andre sensitive opplysninger hvis noen spør om det. Dette kan være opplysninger som bankkontonummer, fødselsdato, navn og adresse og bankkort-detaljer. Enkelte e-poster kan se ut som det er fra folk du kjenner eller statlige helseforetak – dobbeltsjekk alltid at e-postadressen er riktig, ikke bare navnet på avsender. Vær varsom med å trykke på lenker i e-poster eller meldinger.

– Mistenker du at du er utsatt for et coronasvindel-forsøk, bør du også ta kontakt med politiets nettpatrulje der du bor, sier Skard Jørgensen.

Kontaktinformasjon til nettpatruljen finner du her. Vet du imidlertid at du er svindlet, bør du anmelde forholdet.

– Det vil hjelpe politiet å få en oversikt over dette, sier Skard.

Svindlere «selger» medisinsk utstyr

Også næringslivet utsettes for svindelforsøk. De har fått meldinger fra Interpol om en rekke falske nettsider og profiler på sosiale medier som tilbyr salg verneutstyr og medisinsk utstyr som ikke eksisterer.

Bildet øverst i denne saken, viser en faktura for medisinsk utstyr.

– Den er et eksempel vi har fått fra en samarbeidspartner og viser et brev som er sendt ut til en bedrift, sier Skard.

Den typiske fremgangsmåten her er at de bruker navnet på reelle aktører i markedet, krever betaling i forkant – og så lar være å sende produktene. De ser ofte ut som ekte bedrifter, og annonserer på kjente nettsteder og i sosiale medier.

Slik kan du forsøke å verifisere falske coronasvindel-bedrifter:

Sjekk om selgeren har annen kontaktinformasjon enn nettsiden sin. Har de telefonnummer, postadresse og finnes firma i for eksempel Brønnøysundregistrene? Det kan du sjekke på brreg.no. Sjekk nøye nettsidens adresse eller e-postadressen du har fått tilbud fra. Bruk Google til å sjekke opp flere detaljer om nettsiden eller «firma».

Flere kommuner har også advart mot personer som går fra dør til dør og utgir seg for å være helsepersonell som utfører coronatester. Torsdag advarte blant annet Eidsvoll kommune mot dette:

– Ikke slipp inn noen som ikke kan legitimere seg med ID-kort fra Eidsvoll kommune, skriver kommunen på sine nettsider, og presiserer at deres hjemmesykepleiere ikke utfører coronatester.

Tidligere i mars advarte Oslo kommune mot det samme. Også Verdal kommune har advart mot dette, skriver Trønder-Avisa.

Publisert: 22.03.20 kl. 14:24

