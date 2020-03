Fødeavdeling stenges etter coronasmitte

En av to fødeavdelinger ved Stavanger universitetssykehus stenges etter at det er påvist smitte hos en ansatt.

Det opplyser administrerende direktør Inger Cathrine Bryne ved sykehuset på en pressekonferanse søndag kveld.

Den aktuelle medarbeideren hadde vært på reise i et område som ikke vurderes til å ha vedvarende smitte. Ifølge Stavanger Aftenblad skal det dreie seg om Island, men dette ble ikke bekreftet under pressekonferansen.

– Vedkommende har ikke brutt retningslinjer for helsepersonell når det gjelder reise, understreker Bryne.

Kartlegger bevegelser

Personen har vært på jobb to dager etter at reisen ble avsluttet. Derfor pågår det nå et omfattende arbeid for å kartlegge vedkommendes bevegelser i disse dagene, sier hun.

Totalt fem ansatte ved kvinne- og barneklinikken ved sykehuset, var en del av det samme reisefølget. Samtlige er nå under testing.

Vedkommende skal ha vært på jobb lørdag, og søndag skal flere av de ansatte som var på jobb da, ha blitt sendt hjem.

Sykehuset gjennomfører nå såkalt smittevask av hele fødeavdelingen. 25 medarbeidere har vært i nærkontakt med medarbeideren, noe som innebærer at totalt 50 ansatte nå er i karantene.

Dette er det tredje sykehuset der ansatte er coronasmittet. Oslo universitetssykehus (OUS) har opplyst at totalt fem ansatte ved øyeavdelingen er smittet. Dette har ført til karantene for flere hundre andre ansatte.

Tidligere søndag kom meldingen om at en ansatt ved Sunnaas sykehus er bekreftet smittet. Åtte pasienter og 42 ansatte ved Sunnaas sykehus er i karantene etter å ha vært i kontakt med vedkommende.

