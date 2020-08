Høie: Smitten har flatet ut

Etter flere uker med vekst, har smitten flatet ut, påpeker helseminister Bent Høie. Han sier de første vaksine-dosene kan være klare på nyåret.

Han gjentar budskapet fra rapporten som FHI publiserte i går: Selv om testingen har økt med 54 prosent, økte ikke smittetallene fra uke 32 til uke 33.

Også VGs talloversikt viser nå en flat smittetrend for Norge.

- Jeg forstår at mange er slitne og mangler motivasjon for å starte på nytt, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse nå.

– Noen mener vi har rykket tilbake til start å må gjøre det samme som vi gjorde i mars: Stenge grensene og stenge oss inne. Men vi har ikke rykket tilbake til start, sier helseministeren.

– Nå har vi bedre oversikt og mer kontroll, tar grepene som trengs for å slå ned på smitten der den blusser opp, sier Høie.

– Beste fall vaksine på nyåret

Bent Høie sier under pressekonferansen sier at første vaksinedosene forhåpentligvis kan bli klare på nyåret.

– Til jul nærmer vi oss sannsynligvis en godkjenning av første vaksine og de første dosene kan forhåpentligvis være klare på nyåret, sier Høie.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at produksjon av en vaksine for utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021. I starten vil det være strenge prioriteringer for hvem som skal få den.

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent for bruk i EU, dermed heller ikke i Norge. Åtte vaksiner er imidlertid i den siste og avgjørende testfasen, hvor vaksinene skal testes på flere tusen mennesker, noe av dem på 30.000. Denne testingen vil avgjøre om vaksinene faktisk virker og om de er trygge å bruke.

Men denne fasen tar også tid.

Russland har godkjent en vaksine for bruk på sin egen befolkning som knapt er testet på mennesker. Kinesiske myndigheter har også godkjent en vaksine til bruk i det kinesiske militæret som heller ikke er fullt ut testet.

Preben Aavitsland i FHI sa i helgen til VG at vi fortsatt skyver den største bølgen foran oss.

– Fortsatt skyver vi den store bølgen foran oss, og det må vi klare helt til alle kan bli vaksinert. I beste fall mot slutten av 2021, mest sannsynlig senere, sa han da.

Publisert: 20.08.20 kl. 14:06 Oppdatert: 20.08.20 kl. 14:24

