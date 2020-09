VG-Peil-Logo – Tror ikke alle har råd til konfirmasjon Sorya Kim Thach følte seg utenfor da de andre hadde store fester og fikk masse penger. Håvar Bremer Av Publisert 07. september, kl. 17:39 Privat

– Tror ikke alle har råd til konfirmasjon

– Da jeg gikk i niende konfirmerte alle seg unntatt meg, sier 18-åringen fra Kristiansand.

– Min familie er buddhister, så vi har andre tradisjoner. Og nesten hele slekten er i Vietnam, og er ikke så rike. Konfirmasjon handler som oftest om pengene, og pengene kommer familien. Jeg tror ikke alle har råd til det.

Sorya Kim Thach (18) følte seg litt utenfor da alle andre i klassen skulle konfirmeres. Foto: Privat

En undersøkelse viser at konfirmantene i 2019 i snitt fikk 11.000 kroner fra foreldre, 7.200 kroner fra besteforeldre, 800 kroner fra hver gjest og 375 kroner fra venner og familie som ikke var invitert, skriver NTB.

Lite beløp

Sorya forteller at hun fikk et lite beløp da konfirmasjonstiden kom, men ikke i nærheten av det de andre fikk.

Hun husker at hun følte seg litt alene på den tiden og at det var et slags fellesskap hun ikke var en del av, noe hun tror er vanlig hos de med utenlandsk familie.

– Kjipt

– Mange har en stor familie og slekt som sitter foran deg med penger og ønsker deg velkommen inn i de voksnes rekker. Men det er også mange som ikke får oppleve det, sier hun.

– Det var kjipt. Jeg tenkte at «nå får alle i klassen masse penger». Men nå tenker jeg ikke så mye over det lenger, sier 18-åringen.

Corona

På grunn av coronaen ble alt utsatt i vår, så denne høsten kan rekordmange 14- og 15-åringer vente seg penge- og gavedryss.

Kristelige konfirmasjoner er fortsatt det vanligste. Men i 2018 ble det registrert den laveste andelen siden undersøkelsene startet, da 56 prosent valgte kirken.

Droppet det

Isak Holter (19) er kritisk til at mange konfirmerer seg for pengene. Foto: SCANPIX/Privat

Men ikke alle velger å konfirmere seg. Isak Holter fra Trondheim er en av dem som valgte å droppe hele greia.

– Konfirmasjonen fører ikke til noen juridisk forskjell, og jeg er ateist, sier 19-åringen. Dermed syntes han ikke det hverken var noe å markere eller feire.

– Jeg tror ikke på noen gud, og det humanetiske tilbudet passer meg ikke så godt. Jeg ville heller bruke tid med venner og familie, samt å trene.

Han er også kritisk til pengefokuset.

– Jeg føler at vår generasjon konfirmerer seg i mange tilfeller på grunn av at de ønsker pengegaver, og det synes jeg blir litt feil.

