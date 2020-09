Rundt 20 biler påkjørt i Oslo: – Har kjørt helt villmann

Føreren ble revet ut av bilen av forbipasserende og er pågrepet av politiet.

Politiet er i Niels Juels gate på Frogner i Oslo med flere patruljer etter at en bil har kjørt inn i flere biler og bygninger.

– Føreren er en mann og fremstår som sterkt beruset. Han blir nå fremstilt for blodprøver, sier innsatsleder på stedet Joakim Dyrdal.

Operasjonsleder Gjermund Stokkeli sier til NTB at føreren er i 50-årene.

Politiet har opprettet sak og gjør tekniske undersøkelser på stedet.

VG har fått tilgang til en video som viser føreren av bilen som blir dratt ut av bilen av fire, fem forbipasserende personer. Det er tydelig at føreren setter seg til motverge og personene rundt bilen bruker tilsynelatende mye kraft for å få han ut av bilen.

Føreren blir lagt i veibanen i Niels Juels gate og på videoen ligger han stille i veien.

Vitner forteller til VG at personene som dro mannen ut av bilen skal ha vært unge menn.

Sidevinduet på førersiden av Audien som mannen kjørte var knust.

Én skadet

– Føreren ble tatt kontroll på av forbipasserende, bekrefter innsatsleder Joakim Dyrdal.

– Vi har kontroll på bilføreren og søker nå etter skadede personer. En person er funnet skadet til nå, skriver politiet på Twitter.

Politiet har ikke funnet flere skadede personer, men jobber nå med å få en oversikt over biler med skader. Bileiere oppfordres til å ta kontakt med politet dersom de har fått skader på bilen.

VG har snakket med en leder i selskapet som er registrert som leaser av bilen. Han opplyser at selskapet har flere ansatte som disponerer biler i og utenfor arbeidstiden.

Se intervjuet med innsatsleder:

Tydelige skader

– Vi fikk inn ganske mange nødtelefoner. Det er en bil som har kjørt helt villmann i minst 20 biler og flere bygninger, blant annet en Joker-butikk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli.

Det er tydelige skader på biler og bygninger, ifølge Stokkeli.

– En person er lettere skadet. Føreren fremstår uskadet, sier han.

Ferden startet i Briskebyveien og inn på Bygdøy allé, før bilen stanset i Niels Juels gate.

VG har snakket med flere av bileierne i gata. En av som står nærmest Audien som traff rundt 20 biler tilhører en lokal beboer. Når VG ringer har hun ennå ikke fått med seg villmannskjøringen.

– Hva? Jeg går ut på terrassen nå.

– Ja der står det en svart bil og gaten er full av folk og den er sperret av, sier kvinnen. Det er vanskelig å se skadene herfra, jeg må gå ned å sjekke nå.

fullskjerm neste STANSET: Føreren av bilen er pågrepet.

To kvinner som bor ut mot gaten forteller følgende til VG:

– Vi satt i toppen i 5. etasje og så hørte vi lyder av at det knuste på gata. Så løp vi bort til soveromsvinduet og så noen som dro en person ut av bilen. Så holdt de han nede til politiet kom. Det var ganske mye rop fra han som lå i bakken. Politiet tok etterhvert med til en ambulanse.

– Bilen kan man alltids lakke

Anneline Ulfrstad bor i Niels Juels gate og er blant de som har fått skade på bilen sin, som stod parkert i gaten, etter at en mann kjørte inn i flere biler og bygninger.

– Det er litt skader, men de ikke så veldig store - jeg har fått en bulk bak på bilen, sier hun til VG.

Ulfrstad var ute og gikk tur med hunden sin da hendelsen skjedde.

– Jeg gikk heldigvis i en annen retning, så jeg slapp å se det, sier hun.

– Da jeg kom tilbake så jeg at det var hauger med politibiler og sykebiler. Jeg tenker jo at det er fælt, og at det er tilfeldig at ikke liv har gått tapt. Bilen kan man alltids lakke igjen, sier hun.

Publisert: 04.09.20 kl. 20:00 Oppdatert: 04.09.20 kl. 21:54

