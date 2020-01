UTSATT: Drammen videregående skole er en av skolene som har mottatt trusler via sosiale medier de siste ukene. Foto: Eivind Andreas Haugen / VG

Eksperter: - Viktig å få oppklart trusselhendelsene

Med økningen av trusler om skoleskyting de siste ukene er det viktig å stanse trenden. – Målet kan være å spre frykt, sier voldsforsker.

De siste ukene har det vært en økning i antall trusler om skytinger på videregående skoler i Norge. Sør-Vest politidistrikt sa tirsdag at på landsbasis har det kommet 190 trusler de siste to ukene.

– Vi ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene som framsettes. Vi oppfordrer alle til å fortsette å gå på skolen og på jobb, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet, i en pressemelding.

Ragnhild Bjørnebekk har forsket på vold og kriminalitet ved Politihøgskolen i Oslo i en årrekke, blant annet om hva som kan forårsake en skoleskyting. De personene som kommer med ekte trusler har ofte et slags hevnforhold til skolen, og er som regel nåværende eller tidligere elever. Politiet har derimot tidligere uttalt at de fleste truslene fremstår ikke som reelle.

– Med muligheten til å komme med anonyme trusler på internett, er det lett å bli inspirert av hverandre. Om det er en gruppe personer eller mange individer er vanskelig å si, sier Bjørnebekk til VG.

Hun mener at det er viktig å få oppklart trusselhendelsene og få stanset trenden.

– Målet kan være å spre frykt, og det kan slå forskjellig ut på hver enkelt elev og hver enkelt skole, fortsetter hun.

– Noen av disse truslene kan være dårlige spøker av personer som ikke innser hvor alvorlig dette er, avslutter Bjørnebekk.

Drammen videregående skole er en av de mange skolene som har fått trusler. Politiet mistenker at det er et program som står bak.

Kloke og rolige voksne

Atle Dyregrov er professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitet i Bergen, og legger vekt på at god informasjonsflyt er viktig når man skal håndtere situasjoner som dette.

– Å ha kloke og rolige voksne som tar gode avgjørelser og snakker med elevene som opplever frykt er viktig å ha. Det gjelder også for informasjonsflyt mellom leddene, mellom politi og skoler, og til elever, sier Dyregrov til VG.

Krisepsykologen har ti råd om hvordan man kan behandle frykten om skoleskytinger.

Hver enkelt trussel blir vurdert individuelt av politiet i Sør-Øst, som har koordineringsansvar. Dersom de blir vurdert til å ikke være ekte mener Dyregrov at det er viktig å ikke overreagere.

– Hvis truslene blir vurdert som ikke-reelle er det best å ikke legge så mye fokus på det. Man må passe på at man ikke roper “ulv, ulv”, for hvis noe faktisk skjer så kan det hende man ikke reagerer på en god måte, avslutter professoren.

