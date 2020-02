Grisemøkk-lekkasje fra septiktank – fare for kollaps

Det lekker fra en tank med 2500 kubikkmeter gjødsel i Gjesdal kommune i Rogaland.

40 kubikkmeter har lekket ut, og det er fare for kollaps av tanken, som står i tilknytning til en gård.

– Vi har derfor besluttet at tanken skal tømmes ved hjelp av septikbiler, slik at trykket i tanken lettes, sier operasjonsleder Steinar Knudsen til VG.

I tillegg skal beboerne på gården evakueres. Et grisehus med et ukjent antall griser står i faresonen, men skal ikke evakueres.

Brann og politiet er på vei, og det er bekreftet at utslippet har nådd Nordåsvannet. Fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunen er varslet.

Lekker 100 liter i minuttet

Operasjonsleder Knudsen opplyser til VG at deres patrulje og brannvesenet har kommet frem.

Deres jobb på stedet er nå å stanse lekkasjen, som er på cirka 100 liter i minuttet. Knudsen sier til VG at det vil opprettes sak.

– Kommunen er varslet. Vi må finne ut om Nordåsvannet, som utslippet har nådd, har forbindelse til annet vann, sier Knudsen.

Nordåsvannet er ikke drikkevann, men det finnes drikkevann lenger bort i området opplyser han.

– Per nå ser det ikke ut til at utslippet har nådd drikkevannet, sier operasjonsleder Knudsen til VG like over kl. 17.

