PÅ VEI: Her blir IS-kvinnen og hennes to barn tatt over grensen fra Syria og inn i Irak.

KrF-topper vil ikke forhandle: – Har ikke noe mer å gi Frp

KrFs fylkesleder i Møre og Romsdal mener det er useriøst av Frp å bruke saken med IS-kvinnen og barna til å stille nye krav.

Nå nettopp

– Dette er vel den saken som viser den største forskjellen på KrF og Frp, det går på menneskeverd. Et barn er like mye verdt om det er født i Norge eller i utlandet, sier fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF.

Frp truer med å gå ut av regjering fordi deres regjeringspartnere Høyre, Venstre og KrF nå henter hjem en IS-kvinne og hennes to barn til Norge. Frp skal levere en liste med krav for å bli i regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har avtalt et møte mandag for å gå gjennom listen.

Men fra Møre og Romsdal til Oslo og Innlandet KrF er beskjeden klar: Å forhandle er ikke aktuelt.

– Jeg synes ikke vi skal forhandle om noe krav. Å bruke at regjeringen viser barmhjertighet til å konstruere en krise, for å prøve å forandre regjeringsplattformen, har jeg ikke noe sans for, sier fylkesleder Espen Hasle i Oslo KrF til VG.

TYNN TRÅD: Regjeringen til Erna Solberg med KrF, Venstre, Høyre og Frp henger i en tynn tråd nå som Frp truer med å trekke seg ut. Foto: Frode Hansen

– Synes Frp blir ganske useriøse

Frisvoll i Møre og Romsdal mener Frp allerede fikk mye gjennomslag for sin politikk i Granavolden-plattformen – avtalen fra i fjor om hvordan Høyre, Frp, Venstre og KrF skulle styre landet sammen. Den ble signert for akkurat ett år siden i dag, den 17. januar, etter tøffe forhandlinger.

Frisvoll reagerer på hvordan Frp har håndtert nyheten om at de to barna er på vei til Norge sammen med sin mor.

Les hvorfor etter videoen ...

– Jeg synes Frp blir ganske useriøse når de holder på sånn som de gjør nå. Når de truer med å gå ut av regjering på en sånn sak. Når de stiller livet til en femåring opp mot å gå ut av regjering. Her skal vi få disse to norske barna hjem til Norge, spesielt den syke gutten. Og moren skal få en norsk rettsbehandling. Jeg har tillit til at den norske regjering behandler denne saken på en god måte, sier Frisvoll.

– Har ikke noe mer å gi

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke ha nye forhandlinger og får altså støtte fra grasrota.

– Vi har forhandlet ferdig med Granavolden-plattformen og har ikke noe mer å gi til Frp, sier fylkesleder Morten Helland i Vestland KrF.

HENTET UT HERFRA: IS-kvinnen og hennes to barn satt internert i al-Hol leiren i Syria, hvor de havnet etter at terrorgruppen Den islamske stat (IS) ble nedkjempet i Syria. VG besøkte leiren i oktober i fjor. Foto: Harald Henden

Oluf Maurud i Innlandet KrF tror ikke statsminister Erna Solberg kan akseptere en reforhandling.

– Jeg ser ikke for meg at de (Frp) vil komme noe vei med dette. Men gjør de det, er det som flere i vårt parti og andre har påpekt, at det åpner for at alle parti skal gjøre det. Jeg kan ikke skjønne at statsministeren kan godta det, sier Maurud.

– Skal ikke oppfattes som en mulighet

Hans Fredrik Grøvan er parlamentarisk leder KrFs arbeid på Stortinget. Han er også klar på at det ikke kan bli nye forhandlinger mellom regjeringspartiene.

– Vi har vært veldig tydelige på at en sånn beslutning skal ikke kompenseres hos et parti som har valgt å stå utenfor den beslutningen og det ansvaret, sier han til VG.

– Vi er ikke innstilt på å gå utover regjeringsplattformen når det gjelder nye krav som kommer i konflikt med formuleringer vi har brukt i krevende spørsmål, eller at dette skal bli oppfattet som en mulighet for et parti som har stilt seg utenfor til å få gjennomslag som kan smerte oss andre.

Han sier at KrF «kommer til å si klart ifra» om at de ikke ønsker en slik måte å drive politikk og samarbeid på, og mener selve saken viser forskjellen på partiene:

– Det får veldig tydelig frem KrFs utgangspunkt og for så vidt også det som har vært utgangspunktet for Høyre og statsministeren. Vi har lagt vekt på humanitet og verdier, som sier noe om at barns rettigheter må gå foran, ikke minst når det er snakk om liv og død, fremfor at innvandringsregulerende hensyn skal dominere, sier Grøvan.

Publisert: 17.01.20 kl. 12:07

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser