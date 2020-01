SKALLET NED: Tidligere Rosenborg-formann Finn Hellandsjø. Foto: Jan Arild Haugane

Tidligere RBK-formann hevder seg utsatt for blind vold: – Det kom ikke noe forvarsel

TRONDHEIM (VG) Finn Martin Hellandsjø (65) forteller at han ble skallet ned på vei hjem fra byen i Trondheim. Den tidligere Rosenborg-formannen mener at utviklingen i voldsepisoder i byen er rystende.

– Blind vold. Intet annet. Det kom ikke noe forvarsel. Ikke ble jeg ranet heller, bare skallet ned. Heldigvis tåler jeg en støyt, sier Hellandsjø til VG.

Han er skremt over den blinde volden, og kriminaliteten i Trondheim. Det er derfor han står frem med historien sin.

Han anmeldte ikke forholdet fordi han ikke har tillit til politiet.

Politiet sier til VG at de ikke kjenner seg igjen i bildet som tegnes. (Les hele politiets svar lenger ned.)

Episoden skjedde natt til 5. desember 2019. Hellandsjø hadde vært på pub med noen kompiser og sett fotball, som han pleier. Han er glad i å gå, og velger alltid å gå fra byen og til hjemmet sitt ved Tyholt i Trondheim.

– Jeg liker å holde meg i form, derfor går jeg alltid hjem fra byen, sier Hellandsjø - som var formann i Rosenborg Ballklub i perioden 1984–86, da RBK vant sitt første seriegull (1985) siden The Double i 1971.

– Klokka var vel kvart på tre om natta. Jeg gikk raskeste vei hjem, og den går over kirkegården ved Nidarosdomen, mot Elgseter bru. Der er det en stor parkeringsplass som må passeres. Det var helt mørkt.

Jeg så tre skikkelser komme motsatt vei, de skulle til byen på det tidspunktet der. Jeg husker at de hadde hettegensere. Den ene av dem kom rolig mot meg, jeg tenkte kanskje at han skulle spørre om jeg hadde røyk. Det var ingen roping, eller løping mot meg. Han kom helt rolig bort, en gutt på 20–25 år, lys i huden. Plutselig bare skallet han til meg. Det er mulig han tok tak i meg først, det husker jeg ikke. Jeg gikk i hvert fall rett ned for telling, sier Hellandsjø som vet litt om «telling»: Han jobbet i mange år med Ole Klemetsen, bokseren som gikk under navnet «Lukkøye».

I DAG: Finn Hellandsjø under intervjuet med VG 28. januar. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Jeg hørte en av de andre rope «No må vi stekk av» - på trøndersk. Jeg husker fortsatt ansiktet på han som skallet meg ned. Det var kun blind vold, ingen ting annet. Ikke noe ran, ingen spark eller noe etterpå. Kun en nedskalling. Så løp de, husker Hellandsjø.

Han kom seg hjem, dro ikke på legevakten.

– Jeg så ikke hvor jævlig jeg så ut før jeg tittet meg i speilet morgenen etter. Da dro jeg innom Brakka på Lerkendal hvor jeg ble vasket og stelt, sier Hellandsjø.

En smått sjokkert Trygve Hernæs tok imot Hellandsjø på Brakka.

– Klokka var litt over åtte på morgenen da Finn Martin Kom inn på Brakka, blodig. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, han sa han hadde blitt skallet ned, forteller Hernæs.

Gunnar Jørgensen, som også var på Brakka tidlig den morgenen, fant frem førstehjelps-utstyr, vasket og plastret den tidligere RBK-formannen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke trengte å bli sydd, forteller Hellandsjø.

Han sier at han var svimmel i flere dager etterpå.

– Mulig jeg hadde en hjernerystelse. Jeg vet ikke. Det går jo over, sånn tenkte jeg, sier han. Han har fortsatt noen små arr etter hendelsen.

Hellandsjø anmeldte ikke forholdet. Hvorfor?

– Fordi jeg visste at de raskt henlegger slike saker. I stedet prøvde jeg å finne ut av det, finne vedkommende selv.

– Det er ikke bare i Oslo det foregår. Det er skremmende, sier tidligere Rosenborg-formann Finn Hellandsjø.

BLODIG: Sånn så Finn Hellandsjø ut da han kom inn på Brakka på Lerkendal 5. desember i fjor. Foto: Trygve Hernæs

Politiet selv mener det er trist at Hellandsjø har fått denne oppfatningen, og kjenner seg altså ikke igjen i bildet han tegner.

– Det som er et faktum, er at vi har en økning i antall ran de siste månedene, som vi ser på bekymringsfullt på. Isolert på vold har vi ikke hatt en økning av anmeldt vold i det offentlige rom. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i beskrivelsen fra Hellandsjø, sier Arve Nordtvedt, politistasjonsjef ved Trondheim Sentrum politistasjon.

Han forklarer at det var vesentlig flere anmeldte voldssaker i det offentlige rom før 2008, da de innførte en time mindre skjenketid og så en nedgang på nesten 40 prosent i anmeldte voldstilfeller året etter. Siden det har antall anmeldte saker fortsatt å synke.

– Jeg beklager sterkt at han valgte å ikke anmelde. For det første synes jeg det er synd at han har fått den opplevelsen, for vold er en prioritet oppgave for politiet i Trondheim - selv om vi ikke klarer å oppklare hver sak. For det andre er vår oppfordring at alle som blir utsatt for vold, anmelder det til politiet, slik at vi kan etterforske saken å stille vedkommende til ansvar. Hvis flere velger å ikke anmelde, slipper gjerningsmennene unna, og det kan føre til at nye ofre ligger i deres vei, sier Nordtvedt.

