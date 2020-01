FREDSMØTE: Syv måneder etter drapsforsøket i mai 2012, satt den fornærmede mannen (36) ansikt til ansikt med mannen som politiet mener sto bak, lederen av Young Bloods. Foto: HALLGEIR VÅGENES/POLITIET

Drapsforsøket på Furuset i 2012: Strid om telefonbevis

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener en konkret telefon knytter det utpekte gjengmedlemmet (32) direkte til åstedet på Furuset da en mann (36) ble forsøkt drept i 2012. Selv avviser 32-åringen alt.

Den 32 år gamle mannen står tiltalt i Oslo tingrett for forsøk på overlagt drap sammen med lederen av den kriminelle gjengen Young Bloods.

32-åringen nekter straffskyld i den alvorlige saken og enhver tilknytning til et gjengmiljø i Oslo og Holmlia.







Onsdag inntok han vitneboksen i sal 828.

– Jeg forstår ikke at jeg er tiltalt. Jeg har ikke noe å si, innledet 32-åringen.

BAKGRUNN: Drapsforsøket politiet la bort

Han kom til Norge fra Makedonia i 2002 da han var 14 år. Han har ingen utdannelse, men forklarte selv at han har jobbet som murer ogat han har bodd på Holmlia siden 2009.

I tillegg fortalte 32-åringen at han har kjent den medtiltalte gjenglederen (29) siden han bodde i Makedonia og at de var sammen flere ganger i uken etter at han selv flyttet til Norge med foreldrene sine.

– Det er media som skriver at vi er en kriminell gjeng, Holmlia-gjengen eller Young Bloods, men det eksisterer ikke noen gjeng. Det er en helt vanlig vennegjeng, sa han.

AKTOR: Statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen. Foto: Tore Kristiansen

Statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen la frem en politirapporten i retten som viste en telefonanalyse av et konkret telefonnummer som påtalemyndigheten knytter til 32-åringen.

Telefonanalysen viste over 400 innkommende og utgående anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret i perioden 15.-19. mai 2012. I tillegg viste analysen en rekke meldinger og samtaler med familiemedlemmer av 32-åringen, to venninner av ham og personer som har vært knyttet til drapsforsøket og miljøet på Holmlia.

– Det tilhører ikke meg. Jeg har lånt telefonen og ringt søsteren min. Nummeret er ikke mitt og jeg har ikke noe med det å gjøre, sa 32-åringen fra vitneboksen.

BAKGRUNN: Young Bloods: Gjengen ingen klarte å stoppe

Nekter for bånd til åstedet

Ifølge 32-åringen, var han sammen med flere venner 17. mai 2012. De skal ha dratt fra Holmlia til sentrum, spist mat og vært innom en arbeidsplassen til fornærmede i straffesaken.

I politiavhør har han forklart at en av guttene skulle inn dit for å snakke med en person, men han husket ikke mer fra episoden nå.

Påtalemyndigheten mener telefonanalysen viser at 32-åringen også var på Furuset om ettermiddagen denne dagen.

Klokken 17.52 mottok det aktuelle telefonnummeret et innkommende anrop, et anrop som slo inn på en basestasjon på Furuset.

32-åringen nektet i retten for at han var på Furuset og mottok denne samtalen.

– Jeg kan ha lånt den over en periode, sa han.

– Hva med denne perioden? spurte aktor.

– Den har vært en salgstelefon for hasj og narkotika. Det er mange som har brukt den. Det har vært en hastetelefon som mange på Holmlia har brukt, svarte han.

Alibi

Ifølge den tiltalte 32-åringen, dro vennegjengen tilbake til Holmlia etter turen til Oslo sentrum. Der skal de ha oppholdt seg på en fotballbane frem til han dro til en venninne i 22–23-tiden – og var der til dagen etter.

Men.

Klokken 22.37 denne 17.mai-kvelden ble det gjort et anrop fra det omstridte telefonnummeret til fornærmede sin mobiltelefon, om lag 2,5 time før drapsforsøket.

Samtalen varte i over to minutter. Påtalemyndigheten mener det er den tiltalte gjenglederen som snakket med fornærmede i denne samtalen, en samtale som beskrives som aggressiv og truende fra begge parter.

BAKGRUNN: Det hemmelige møtet

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik reprensenterer den tiltalte 32-åringen. Foto: Tore Kristiansen

Ifølge tiltalen, skjedde drapsforsøket cirka klokken 01.00 natt til 18. mai 2012.

Telefonanalysen viser at den fornærmede 36-åringen mottok fem taleanrop og tre tekstmeldinger mellom klokken 00.56 og 01.12 fra det omstridte telefonnummeret som knyttes til 32-åringen.

Alle samtalene og meldingene slo inn på en basestasjon på Furuset, ved åstedet.

– Det var ikke meg, sa 32-åringen i retten.

– Hvem var det, da? spurte aktor.

– Det vet jeg ikke, svarte 32-åringen.

Pågripelser og beslag

Vel én time senere ble det ringt til det aktuelle telefonrommet fra en person som knyttes til miljøet på Holmlia. Anropet slo inn på en basestasjon på Ryen.

Ytterligere to timer senere, klokken 04.07, ble den tiltalte gjenglederen oppringt fra samme nummer. Samtalen varte i seks sekunder og slo inn på en basestasjon ved Holmlia senter, hvor 32-åringen bodde, ifølge telefonanalysen.

19. mai ble 32-åringen pågrepet i leiligheten til foreldrene hans på Holmlia. Der ble også flere andre personer tatt. To personer stakk fra stedet, deriblant den medtiltalte gjenglederen, ifølge politiet.

Under en madrass i boligen ble det funnet syv telefoner og en bunke med kontanter. Utenfor ble det funnet en Colt 22 pistol og et magasin med åtte patroner.

– Jeg var ikke kjent med våpenet. Det er ikke slik at noe som ligger utenfor leiligheten min tilhører noen som er der, sa 32-åringen i retten.

Politiet fant ikke DNA på våpenet. Det har derfor ikke vært mulig å knytte våpenet direkte til en person eller noen av de tiltalte.

Den tiltalte gjenglederen nekter straffskyld for medvirkning til drapsforsøk.

Publisert: 22.01.20 kl. 14:21

