Saksøkt av fire banker: La frem chattemeldinger

NEDRE ROMERIKE TINGHUS (VG) Bankene mener Fjellhøy oppga uriktige opplysninger da hun søkte om lån. Selv mener hun bankene bør spørre seg hvorfor.

I dag startet rettssaken hvor fire banker krever nær èn million kroner fra Cecilie Fjellhøy som gjennom våren 2018 ble utsatt for bedrageri av israelske Simon Leviev, omtalt som Tindersvindleren.

Med påløpte renter de siste to årene er det totale beløpet over 1,2 millioner kroner.

Fjellhøy fortalte i fjor historien om hvordan hun trodde Leviev var kjæresten hennes og at han befant seg en i trusselsituasjon. Det avgjørende var derfor å holde hans angivelige forretninger i gang gjennom reise- og møtevirksomhet.

I mars og april 2018 søkte hun om kredittkort og forbrukslån i flere banker – og fikk noen innvilget, andre avslått.

Pengene ble brukt opp av Simon Leviev, som i dag sitter fengslet og dømt i Israel.

I RETTEN: Cecilie Schrøder Fjellhøy (31) i Nedre Romerike tingrett på hjemstedet Lillestrøm før retten ble satt i saken hvor hun står saksøkt av fire banker som krever henne for over 1,2 millioner kroner. Til venstre advokat Nils Jørgen Vordahl og advokatfullmektig Thomas Reinholdt. Foto: Helge Mikalsen

– Livsfare

Rettsdagen gikk med til de to partenes innledningsforedrag.

Advokatfullmektig Thomas Reinholdt, som representerer Fjellhøy, oppsummerte sakens mest sentrale problemstilling slik:

– Trodde Fjellhøy at kjæresten var i livsfare? Er det i så fall årsakssammenheng mellom de grove truslene som han hevdet seg utsatt for og Fjellhøys låneopptak?

Om retten mener svarene på disse to spørsmålene er «ja», vil låneavtalene være ugyldige etter § 28 i avtaleloven.

KLEM: Før rettssakens start møtte Cecilie Schrøder Fjellhøy (31) familien sin. Her omfavnes hun av sin mor Toril Julie Schrøder og bror Martin Fjellhøy. Foto: Helge Mikalsen

– Uriktige opplysninger

På motsatt side oppsummerte advokat Hilde Larsson saken slik:

– Ærede rett, hvem er svindlet? Det er Cecilie som er svindlet. Bankene ble ikke svindlet av denne personen som Cecilie traff i England.

Larsson representerer Nordea, Brabank og Instabank. Sistnevnte står for det største kravet mot Fjellhøy, på 500.000 kroner før renter.

– Cecilie har, ved å oppgi uriktig informasjon til bankene, fått lån hun hellers ikke ville ha fått. Spørsmålet nå er om det er slik at det tapet Cecilie har blitt påført ved svindel kan overføres til bankene, sier Larsson, som mener svaret er nei.

Advokat Kjetil Vangsnes, som representerer Bank Norwegian, gjenga de ulike tilfellene hvor Fjellhøy hadde oppgitt feil og ulike opplysninger for å få tak i lån.

PARTENE: Til venstre bankenes advokater, Hilde Larsson og Kjetil Vangsnes. Til høyre Cecilie Fjellhøy med sine advokater Nils Jørgen Vordahl og Thomas Reinholdt. Sakens dommer i midten, er Håkon Schei Mentzoni. Foto: Helge Mikalsen

– Beviser situasjonen

Fjellhøy mener bankene bør spørre seg hvorfor hun oppga uriktige opplysninger da hun tok opp lån.

– Jeg tror akkurat det beviser hvilken situasjon jeg var i, desperasjonen og krisen. Det viktigste var å få inn de pengene: Jeg gjorde alt jeg kunne for å inn penger slik at han ikke skulle bli drept. Hvorfor skulle jeg ta opp alle disse lånene hvis det ikke var en krise og en trusselsituasjon? sier hun i et intervju med VG mens retten har pause.

Hun har også tidligere i VG vært åpen om hvordan hun fikk tak i lånene.

– Fjellhøy var hemmelig

Hennes advokatfullmektig Reinholdt la frem for retten hvordan hun ble forelsket i Leviev, som utga seg for å være «CEO» i diamantselskapet i LDD Diamonds.

– På et tidspunkt forklarer han at det er konkurrenter i bransjen som er ute etter å ta livet hans og ingen som kan hjelpe han å skjule elektroniske spor. Konkurrenter har kontroll på alle personer i nettverket hans. Fjellhøy var hemmelig fordi hun var en ny relasjon, sier han i sitt innledningsforedrag.

Han utdyper:

– Han ba henne derfor om hjelp til å holde seg skjult. Slik Fjellhøy så det hadde han ikke alternativer. Han skulle jobbe seg ut gjennom å leve det livet han hadde, men skjule sporene sine.

AVSLØRT: Simon Leviev ble i fjor sommer stoppet på en flyplass i Athen og senere utlevert til Israel. VG var tilstede da han møtte i retten i Tel Aviv i Israel i november. Foto: Tore Kristiansen

Whatsapp-meldinger sentralt

De to partene brukte mye tid på å presentere tidslinjer i saken som viser hvordan meldingsutvekslinger på appen Whatsapp mellom Fjellhøy og Leviev utarter seg før og etter de ulike låneopptakene.

Bankene la frem meldinger som de mener viste at Fjellhøy burde forstått at hun var blitt lurt av Leviev. For eksempel da American Express hadde gjort undersøkelser og tok kontakt med Fjellhøy med bakgrunn i kreditten hun hadde hos dem.

– Det bestrides ikke at Fjellhøy oppfattet en generell trussel, men ingen direkte trussel mot liv og helse, mener Larsson.

Fjellhøys advokater la på sin side frem en rekke meldinger hvor Fjellhøy skriver til Leviev at hun håper at han er trygg og forteller at hun er redd. Samt meldinger fra Leviev hvor han ber henne holde lav profil, skjule sine elektroniske spor og viser til en trusler og episoder han mener dokumenterer at noen jakter ham.

– Det er meg og deg mot verden, var et gjentagende budskap fra Leviev til Fjellhøy.

– Jeg bare venter på at du skal være trygg igjen, var Fjellhøys.

SVINDLEREN: Slik levde Simon Leviev mens han reiste rundt i Europa og gjennomførte bedragerier mot en rekke ofre. Foto: PRIVAT

Forklarer seg i morgen

Det er ventet at Cecilie Fjellhøy starter sin forklaring i morgen, torsdag.

I morgen skal også Pernilla Sjøholm vitne, en svensk kvinne som også ble utsatt for svindel av Leviev.

I tillegg kommer en representant for Gjensidige, som skal forklare seg om hvorfor Gjensidige mente det var riktig å slette en gjeld på rundt 200.000 kroner som Fjellhøy hadde hos dem.

Selskapet mente hun hadde vært i en trusselsituasjon og at avtalen var ugyldig etter avtalelovens § 28. Det er altså den samme problemstillingen som Nedre Romerike tingrett skal vurdere i den pågående rettssaken.

Leviev har aldri besvart VGs henvendelser i saken. Hans advokat har ikke besvart en henvendelse fra VG i dag.

