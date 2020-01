VINNERE: Mathilde Holst og datteren Alise (2,5) er fornøyde pantelottomillionærer. Foto: Privat

Mathilde (23) trodde hun vant 10.000 – var én million

Første gang Mathilde Holst prøvde seg på pantelotteri, fikk hun gevinst. Men uten briller skjønte hun ikke hvor stor den var før hun sendte venninnen et Snap-bilde av vinnerlappen.

23-åringen fra Finsnes var på sin lokale Kiwibutikk for å pante flasker torsdag kveld. Hun trodde panten ville komme på over 200, og da var planen å legge pengene på sparebøssen til datteren på 2,5 år. Men summen endte på 175 kroner, og Holst bestemte seg for å prøve noe nytt:

– Jeg hadde hørt at venninnen min vant 500 kroner, så jeg testet ut Pantelotteri-knappen. På lappen jeg fikk sto det «Gratulerer! Du har vunnet». Det sto et høyt tall, men jeg hadde ikke briller på meg. I mitt hode var det 10.000 kroner, sier Holst til VG.

– Vel fornøyd med det, gikk jeg til kassen og spurte hva jeg skulle gjøre med dette. Han som satt der sa «Herregud! Du har vunnet 100.000!». Jeg tenkte at det ikke kunne stemme, men vi så på tallet og ble enige om at det sto 100.000, forteller hun.

FORNØYD: Butikksjef Iveta Urbonaite på Finsnes trodde også Holst vant 100.000 kroner, og sier det er helt utrolig at gevinsten viste seg å være én million. Foto: Kiwi

Holst sendte deretter en Snapchat-melding til en venninne med gledesbeskjed om at hun hadde vunnet 100.000 kroner.

– Hun svarte: «Hæ? Har du vunnet én million?». Jeg svarte «Nei, nei. Det er 100.000». Det var veldig mange nuller, så jeg googlet hvor mange det skulle være i en million. Venninnen min var klar over at jeg ikke helt tok det til meg, sier Holst.

Stresset av vinnersum

Og det viste seg at gevinsten faktisk var én million.

– Da jeg skjønte det var én million, ble jeg egentlig veldig stresset. For jeg føler et ansvar for å bruke summen rett og tenke nøye gjennom det. Mamma måtte roe meg litt ned og minne meg på at jeg ikke må bruke dem opp i dag, sier hun leende.

I 2018 fikk Røde Kors 50 millioner kroner fra Pantelotteriet.

Halvparten går til de lokale Røde Kors-lagene. Ifølge Pantelotteriet ser beløpet for 2019 ut til å bli over 60 millioner kroner. De sier 80 personer har vunnet toppgevinsten i Pantelotteriet siden starten i 2008 og anslår at det er 11–14 pantelottomillionærer i året.

