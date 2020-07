Ina Libak overlevde 22. juli: – Politikk er liv og død

UTØYA (VG) For ni år siden ble AUF-leder Ina Libak skutt fire ganger under terrorangrepet på Utøya. Hun vil at nye generasjoner skal besøke øya for å få kraft til å kjempe mot høyreekstremisme.

– Ina og jeg har begge et forhold til Utøya og 22. juli. Men hun var her. Hun ble skutt. Jeg satt inne i statsministerboligen i en kjeller og var beskyttet, sier Jens Stoltenberg.

Nå er han generalsekretær i NATO, men 22. juli 2011 var han leder av Arbeiderpartiet og statsminister i Norge. Dagen før niårsmarkeringen er Stoltenberg på besøk på Utøya sammen med AUF-leder Ina Libak.

– Når jeg er på Utøya husker jeg alltid at hat er livsfarlig og engasjement er livsviktig. Det er et alvor jeg kommer til å ha med meg så lenge jeg lever. Jeg vet at politikk ikke bare er små saker og ting man driver med, politikk er liv og død, sier Libak til VG.

Hun overlevde terrorangrepet for ni år siden. 77 mennesker ble drept, 69 på Utøya og åtte i regjeringskvartalet. Libak ble skutt fire ganger, i armene, i kjeven og i brystet.

BEKYMRET: – Det aller farligste som kan skje er at de ekstreme holdningene blir normalisert. Det er grunnen til at det vi alle sammen gjør er så viktig, sier AUF-leder Ina Libak. Her sammen med tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg. Foto: Terje Bringedal

– Må være som hvite busser

– De første årene var jeg blant dem som mente at kanskje kafébygget burde rives, for jeg syntes det var så vondt å se de synlige sporene der inne etter vennene mine som ble drept. Nå vet jeg at jeg tok feil, sier Libak.

– Når vi skal snakke om historien så er vi nødt til å snakke sant, og sånn var det terrorangrepet: Det var en høyreekstrem terrorist som angrep AUF, Arbeiderpartiet og demokratiet vårt.

Kafébygget ble stående som et bevis på det som skjedde, med kulehull i veggene.

– I årene fremover må det være som hvite busser. Ungdommer i Norge reiser ned og får se hvor brutal nazismen var, de får se gasskamre og ting som gjør inntrykk på dem resten av livene deres, sier Libak.

– I årene fremover må ungdommer få mulighet til å være på 22. juli-senteret og være her, komme inn og få med seg den forferdelig vonde bagasjen når de drar tilbake med båten. Da får de også en kraft til å kjempe mot det fordi de har sett det, de vet hva som er sant.

MINNES: – Jeg kjente veldig mange mennesker som mistet livet sitt for å heve stemmen sin. Vi skylder alle de å sette oss ned og tenke hvordan vi kan bruke vår stemme, sier AUF-leder Ina Libak. Her ved minnestedet på Utøya, som bærer navnene til de drepte 22. juli. Foto: Terje Bringedal

– Er det krevende å måtte være et slags tidsvitne?

– Det jeg har tenkt mye på ved å være en av dem som overlevde 22. juli er at en dag så er ikke de tidsvitnene her lenger. En gang så er ikke vi som har de synlige sporene på kroppen vår her lenger. Da må vi ha noen andre synlige spor som ungdommer om 50 eller 100 år kan komme og se for å fortsette å fortelle den historien.

– Den viktigste vaksinen

Noen ganger snakker man om terrorangrepet som om det var en naturkatastrofe eller som om det aldri kan skje igjen, mener AUF-lederen.

– Den viktigste vaksinen vi har mot konspirasjonsteorier er å vise frem det brutale og vonde så du kan se at det er sant.

Både Libak og Stoltenberg frykter at ekstreme og rasistiske holdninger skal normaliseres.

PÅ VEI: M/S «Thorbjørn» frakter engasjert ungdom ut til Utøya. Ina Libak og Jens Stoltenberg synes begge det er godt å reise dit. Foto: Terje Bringedal

– Vi snakker om ekstremisme, men det handler jo grunnleggende sett bare om noen mennesker som mener at de har lov til å ta liv fordi deres standpunkter og deres meninger liksom er så høyverdige at de får lov til å drepe mennesker som er uenige med dem, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Det er så fundamentalt uakseptabelt at det er egentlig relativt enkelt å ta avstand fra det. Men det skumle er at det ikke er 100 prosent mulig å avskaffe det, men at det lever der ute i samfunnene våre. Det er så enkelt og så vanskelig.

– Holder liv i minnet

I år blir AUFs sommerleir annerledes. Leirbål, teltklining og tettpakkede innledninger er byttet ut med digitale løsninger.

– Jeg synes alltid det er godt å komme til Utøya. Nå er det sånn at jeg tenker ekstra mye på det som skjedde 22. juli og de vi savner, men jeg synes det er godt også. Å være her ute og minnes dem, snakke om felles minner vi har og tenke på det.

– Dere begynner å få mange nye medlemmer som ikke var her 22. juli 2011, som ikke var med i AUF eller engang i den alderen der man kan melde seg inn i en ungdomsorganisasjon. Hvordan er det?

– Jeg synes det er så fint å se at de nye medlemmene går bort til minnestedet og så setter de seg ned og snakker om hvem de som mista livet var. Jeg synes det er så fint at vi holder liv i minnet av dem som er borte, for da er de ikke helt borte. Det var våre venner, de var en del av vår bevegelse og kommer alltid til å være en del av vår bevegelse.

VERDITREET: Fra et tre ved teltplassen henger små, fargerike lapper. Der har folk skrevet hva som er viktig for dem. Foto: Terje Bringedal

46 år på Utøya

Dette er 46. år på rad at Stoltenberg går i land på Utøya.

– Jeg var første gang på Utøya i 1974, og jeg har vært på Utøya hver eneste sommer siden 1974, sier Stoltenberg til VG.

– Jeg har opplevelsen av Utøya som noe veldig fint og som noe veldig vondt. Det vil Utøya alltid bære preg av, både det lyse og vakre, og det mørke og triste.

Det meste er nytt siden hans tid. Nå er det rennende vann, elektrisitet og vannklosett.

– For meg betyr Utøya veldig mye fordi det er her jeg har tilbrakt så mye av livet mitt, fra jeg var 14 år til den dag i dag, sier Stoltenberg.

– Jeg blir glad hver gang jeg kommer hit, og tenkte å fortsette å komme hit selv om ingen ...

– Selv om du ikke er invitert? spør Libak lattermildt.

VETERAN: Mye har forandret seg siden Jens Stoltenbergs gulltid på Utøya. Selv synger han ikke «Norge, Norge ut av NATO» lenger. Foto: Terje Bringedal

– Jeg kommer til å henge rundt her nesten uansett. Det er veldig hyggelig å være her sammen med andre, men det er noe veldig personlig ved å være her, og jeg lar de følelsene bare bli sterkere i meg etter hvert som årene går, den kjærligheten til dette stedet. Den utvikles og det kommer nye generasjoner og sånt, men jeg rusler nå rundt her, har mine minner og mine tanker, ser mennesker og blir glad, sier Stoltenberg.

– Jeg gleder meg til du skal være en sånn som står på landsiden og sier «jeg skal over» som en gammel mann. Og så er det noen som sier «hvem er du?», sier Libak.

Publisert: 22.07.20 kl. 07:28

