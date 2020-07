EKSPLOSJON: Slik ser bilen ut etter ulykken ved E6 i Balsfjord tirsdag kveld. Foto: Troms politidistrikt

Bilen eksploderte da mann tente røyk

En bil skal ha eksplodert etter at en mann på campingtur stoppet langs E6 i Balsfjord for å ta seg en røyk. Politiet sier at grunnen kan være lekkasje i en gassbeholder.

En mann skal være forbrent etter at en Volvo-bil eksploderte ved E6 i Balsfjord. Bilen har ikke brent.

– Det sa bare «pang» da mannen tente røyken, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt.







Ifølge politiet var det en gassbeholder inne i bilen.

– Brannvesenet er nå på stedet. De melder at gassbeholderen lekker og at den er nå tatt ut av bilen, sier operasjonsleder Morten Augensen til VG.

Sjåføren er oppegående

Helsepersonell tar hånd om mannen.

Mannen er oppegående, han har noen sviskader i ansikt og hår. Ambulansepersonell er på stedet, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt.

– Heldigvis så går det bra etter forholdene med fyren og det er det viktigste, sier han.

Politiet vet ikke om mannen satt inne i bilen eller var utenfor da bilen eksploderte.

– Vi skal undersøke nærmere hva som har skjedd. Vi har foreløpig ikke kunnet avhøre mannen.

Augensen poengterer at politiet i Troms har aldri opplevd noe lignende tidligere.

Ifølge NTB er mannen i 40-årene og polsk statsborger. Han skal ha vært i godt humør da han ble tilsett av ambulansepersonell.

VRAK: Bilen er et vrak etter eksplosjonen. Foto: Troms politidistrikt

