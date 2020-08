Värmland, deler av Danmark og flere europeiske land blir røde

Regjeringens nye reiseråd farger europakartet enda rødere. Og fjerner grønne land.

– Hvis vi koker det ned til det absolutt enkleste budskapet: Akkurat nå er det best å holde seg hjemme i Norge, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Smitten skyter fart flere steder i Europa og det blir stadig færre land du kan reise til uten karantene.

Regjeringen endrer fra og med fredag klokken 00.000 reiserådene for Polen, Malta, Island, Kypros, Færøyene og Nederland og flere regioner i Danmark og Sverige. Det kommer etter økende smittetall i landet de siste ukene.

– Vi har ønsket å gi folk forutsigbarhet og mulighet til å komme hjem. Hvis du er i et av de landene som nå er røde, ber vi deg innstendig om å være årvåken, sier Solberg.

FRA GRØNT TIL GULT: Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 15. august 2020. Rød farge = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge, Rød farge skalert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittepress, karantene påkrevet. Foto: Illustrasjon: FHI

– Vi vil ikke tilbake dit vi var i mars og april, da må vi alle finne tilbake den dugnadsånden vi hadde da det sto på som verst, sier Solberg.

For å unngå misforståelser og tydeliggjøre denne anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet, har regjeringen besluttet at de landene som tidligere var grønne på kartet, nå blir gule. Ingen land er nå grønne.

– Den gule fargen har som hensikt å få alle til å stoppe opp. Den gjør deg oppmerksom på at å reise innebærer høyere smitterisiko, og at et gult land snart kan bli rødt, sier helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet og smitte andre, sier Høie.

De som kommer fra røde og gule land får nå tilbud om å teste seg gratis ved alle grenseoverganger, et tilbud Høie håper flest mulig velger å benytte seg av.

Ny karanteneplikt

Regjeringen innfører fra i dag igjen karanteneplikt for alle nærkontakter til en bekreftet smittet person. Karanteneplikten vil dermed igjen vil gjelde alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – og ikke bare husstandsmedlemmer.

Dersom du kommer til Norge fra:

et "gult område", slipper du karantene.

et "rødt område", må du i karantene.

et "skravert område", må du i karantene. Skravert område er ikke evaluert eller det finnes ikke tilstrekkelig data om smittepress. Inntil videre må du i karantene hvis du kommer til Norge fra disse landene.

– Det er som i trafikken: Du skal ikke kjøre på gult, sier Solberg.

Den siste måneden har nemlig antall grønne land på reiseråd-kartet blitt færre og færre. Nå kommer en ny rød bølge over kartet.

Hvis du har vært på reise i et rødt land eller område, må du i ti dagers karantene når du kommer hjem.

Under lister vi opp hvilke nye land og områder det gjelder.

Danmark – to regioner blir røde

Gjennom VGs reiseråd-oversikt ble det allerede torsdag i forrige uke klart at to danske regioner var over smittekravet. Mandag anbefalte FHI at de skal farges røde – og nå er det vedtatt av regjeringen.

Det gjelder:

Sjælland , hvor smitten har skutt i været etter et utbrudd på et slakteri i Ringsted. København ligger i regionen Hovedstaden, som fortsatt er grønn.

Midtjylland, hvor smitten har skutt i været etter et , hvor smitten har skutt i været etter et større utbrudd i Århus og nå et nytt i Silkeborg . Regionen ligger skyhøyt over FHIs krav.

Her kan du se hvor mye det har økt de siste 14 dagene:

Sverige – Värmland blir rød

Disse fem svenske regionene farges nå røde:

Värmland

Östergötland

Blekinge

Uppsala

Dalarna

Örebro

Her kan du se hvordan disse har beveget seg inn i rødt:

Flere land blir også røde

Nederland

Polen

Malta

Island. Tidligere har det vært egne råd for ulike regioner i Island (selv om alle har vært grønne), men nå vurderer de altså hele landet som ett – og farger det rødt.

Kypros

Færøyene

