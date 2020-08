Regjeringen åpner fortsatt for reiser uten karantene – slik forsvarer Erna Solberg det

Regjeringen vil fortsatt la deg reise utenlands uten å være i karantene når du kommer hjem.

Tross at importsmitten fra utlandet har økt nå mot slutten av sommeren og ført til flere lokale utbrudd, fortsetter regjeringen altså å åpne for karantenefrie reiser.

Forskjellen nå blir bare at de nå slutter å kalle det grønne land. Nå er det bare gule og røde land. Men du må ikke i karantene når du kommer hjem fra gule land heller.

- De som er gule er fortsatt sånn at det er mulig å reise, men generelt anbefaler vi ikke at folk tar unødvendige reiser til disse landene, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse nå.

– Vi kan ikke forby folk å reise, men vi kan fortelle at vi ikke anbefaler det, og at du havner i karantene hvis du reiser til enkelte områder, sier Solberg.

Slik forsvarer statsministeren valget

På spørsmål fra VG om hvorfor de ikke innfører karantene for alle som kommer fra utlandet, uansett hva slags farge landet har, svarer statsministeren: ’

– Vi velger å holde de kriteriene vi laget i juni måned og videre i juli måned for å avgjøre hvem som skal i karantene, svarer Erna Solberg.

– Noe av grunnen til at vi åpnet, en del er at det er grenser for lenge man kan begrense folks frihet hvis det ikke er grunnlag for det. Det andre er at det er massevis av arbeidsplasser i Norge og reiselivsnæringen som er avhengig av at folk kommer inn i landet, sier Solberg til VG.

– Vi er del av en større europeisk familie som er kjempeviktig fremover, blant annet når det gjelder tilgang til medisiner og utstyr og samarbeid, sier statsministeren.

– Gule fargen skal få deg til å stoppe opp

Da epidemien i Norge startet i mars, frarådet regjeringen reiser til alle land i verden. Sånn er det ikke nå. I sommer kom konseptet røde og grønne land på banen. Og det blir stående: UD fraråder fortsatt alle reiser til alle land bortsett fra land med tilstrekkelig lavt smittepress (det som har vært grønne land). Du må i karantene hvis du reiser til utlandet, bortsett fra disse områdene.

– Den gule fargen har som hensikt å få deg til å stoppe opp, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse nå.

– Det vil ikke være reisekarantene for gule land. Ingen land er nå grønne, understreker han.

Slik påvirker det reiseforsikringen din

Helseminister Bent Høie gikk sist fredag ut og ba nordmenn unngå utenlandsreiser som ikke var nødvendige – han anbefalte folk å holde seg hjemme.

Det må imidlertid ikke forveksles med at regjeringen fraråder deg å reise, som er et mye strengere tiltak med store konsekvenser for reiseforsikringen din.

Påvirker forsikringen: Hvis du reiser til et land som myndighetene fraråder deg å reise til, så gjelder trolig ikke reiseforsikringen din. Kommer du i trøbbel, kan du ha mindre tilgang på hjelp og bistand.

Men det er fortsatt altså en rekke land som ikke er røde.

– Det et er de offisielle reiserådene som bestemmer hvor reiseforsikringen din gjelder eller ikke, påpeker kommunikasjonsrådgiver Andreas Handeland i forsikringsselskapet IF.

Handeland sier de fikk et drøss av telefoner fra forvirrede kunder etter Høies uttalelser på fredag. For Høie sa da også at regjeringen «fraråder» reiser til alle land, noe de altså ikke gjør.

– Vi har forståelse for at det kan være forvirrende for folk når Høie sier på pressekonferansen at de fraråder. Det har skapt en del forvirring for oss også. Vi har fått en kjempepågang med telefoner, sier Handeland.

Merk: I første versjon av denne saken sto det altså at de fortsatt åpner for grønne land. Regjeringen har innført en ny farge - gul - så de landene du kan reise til uten karantene er gule, mens ingen er grønne. I praksis er det likevel det samme: Det er karantene for alle land, bortsett fra de gule.

