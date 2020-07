KROKET BEVER: Laksefiskeren fikk bever på kroken under fiske på lørdag. Foto: Privat

Fikk bever under laksefiske

Det gikk ikke som Roger Johansen (50) håpet da han som sto langs elva med fiskestangen sin. For han fikk en bever.

Og, det skjedde på samme stedet som kongen pleide å stå!

Det var lørdag Namsos-karen Roger Johansen (50) sto og fisket etter laks i elva Bjøra en sakteflytende sideelv til Namsen i Overhalla kommune i Trøndelag. Han la plutselig merke til en bever komme sigende i vannet.

Det var bladet fiskeavisen.no som først skrev om denne saken.

Fluefiskeren Johansen hadde akkurat lagt ut et kast som dekket nesten hele bredden av elva da beveren nærmet seg.

– Beveren glir over snøret, og jeg tenkte at jeg bare skulle vente til den hadde passert. Men slik skulle det ikke gå, forteller 50-åringen til Fiskeavisen.

Johansen forteller til Fiskeavisen at han var på en av sine vanlige fisketurer etter laks på et sted som kalles «Kongevaldet» ved Røttesmo og Glømmen. Den dagen hadde han bestemt seg for å fiske med litt lettere utstyr og brukte en fluestang i klasse 7/8 med en tubeflue i enden.

BEVER-DRAMA: Beveren kjempet i en time før kroken tilslutt rettet seg ut og den kunne svømme ut i frihet. Foto: Privat

– Løp nedover elva

Det skulle vise seg å tiltrekke seg noe helt annet enn den forgjettede laksen. Men at han skulle få pels på stangen, var han ikke forberedt på.

For snøret blir hengende etter den svømmende beveren og Roger avventer og håper at snøret skulle komme fritt av dyret. Men snøret er som limt fast i pelsen og til slutt sitter kroken dønn fast under dyret.

Når beveren merker kroken, farer den nedover elven og drar ut 200 meter sene i en vanvittig fart.

– Jeg må løpe med dyret nedover elva, for at ikke alt av snøre på snella skulle forsvinne, da hadde jo det stakkars dyret måtte dra på sena resten av livet, forteller Johansen til Fiskeavisen.

Deretter blir Namsos-karen stående å «kjøre» beveren i nesten en time. I perioder er beveren på land, den er tydelig sliten etter basketaket. Etter hvert får han inn så mye av snøret, at det bare er fortommen igjen.

– Da prøvde jeg å rykke løs krokene. Men den stakk nedstrøms og krysset over til den andre siden av elva, ca 200 meter, sier han til VG

Svømte inn på land

Han forteller at opplevelsen var skrekkblandet. Det er nemlig store krefter i et sånt dyr.

– Tilslutt ble beveren gåen og fikk den inn på land. Da kom jeg så nær at jeg fikk fikk tak skyteklumpen på senen og prøvde å rykke av kroken.

Det var ikke lett, for han hadde en sterk 0.37 fortom og en treblekrok, men tilslutt rettet en av krokene seg ut og dyret var fri.

– Den ble først liggende på land i tre-fire minutter før den gled ned i vannet og svømte i vei, sier han.

– Hvordan tror du det gikk med beveren?

– Jeg så den igjen igjen litt seinere på kvelden. Den satt på den andre siden av elva og spiste, sier han.

IVRIG FISKER: Roger Johansen har fisket i Bjøra siden tidlig på 90-tallet og fått mange stor-lakser. Foto: Privat

Roger forteller at tubeflua var nær intakt etter basketaket, men at den luktet skikkelig av bever. Han ble imidlertid stående og fiske og litt senere på kvelden raser senen ut på nytt. Men denne gangen var det en laks på 6 kilo som bet på.

– Var de beverlukta som lokket laksen?

– Nei, den flua lukta så fælt at jeg la den i et skrin. Laksen tok jeg på en annen tubeflue, forteller han og ler.

Kongen har fisket her

Kongevaldet har forøvrig fått sitt navn av naturlige årsaker.

– Dette valdet er det samme stedet som kong Harald pleide å fiske på. Jeg har sett han her noen ganger med fluestanga for noen år siden, sier Johansen som har fisket i denne elven siden tidlig på 90-tallet.

Den største laksen han har fått er på 17, 6 kilo, tatt for noen år siden.

– Men jeg har aldri opplevd å kroke noe sånt som bever før, bare busker, greiner og bunn sier Johansen som er kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift i Namsos kommune når han ikke fisker etter be...laks.

Breiflabb med oter i kjeften

Beveren er et kraftig pattedyr med en kroppslengde på inntil 80–100 cm og veier opp mot 25 kilo og er vanlig i Norge.

Petter Bøckman er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Han har aldri hørt om dette før.

– Nei, jeg har aldri hørt om noen som har fått bever på kroken. Jeg har hørt om en som fikk en breiflabb som hadde en oter i kjeften.

ZOOLOG: Petter Bøckman er universitetslektor ved Naturhistorisk museum. Foto: Karsten Sund

– Hvor stor påkjenning er dette for en bever?

– Det er ikke noe gøy for beveren. Beveren er et pattedyr som oss og det er ikke vesens forskjellig fra hvordan det ville oppleves for et menneske å bli kroket, sier Bøckman til VG.

Føler smerte

Han forteller at alle pattedyr føler smerte. Og han sier at det er en stor fordel at fiskeren fikk ut kroken.

– Pattedyr har ikke allverdens immunforsvar, så det er bra at ikke kroken sitter i. Dersom senen hadde blitt kuttet og beveren hadde hatt kroken i seg ville den trolig fått en lang og utrivelig infeksjon og til slutt dødd, sier han.

Han sier at det er like viktig for dyr som mennesker å få ut kroken i slike tilfeller.

– Det var det beste fiskeren kunne gjøre, sier han.

Publisert: 26.07.20 kl. 18:17

