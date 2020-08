ETTER LØSLATELSEN: Det foregikk omfattende undersøkelser i Sloraveien 4 etter at Tom Hagen ble pågrepet. De siste månedene, skal det derimot ha vært lite politiaktivitet i huset, ifølge vitner. Foto: Jørgen Braastad

Politiet strammer grepet om Tom Hagens hus

I tre måneder har politiet nektet Tom Hagen å flytte hjem. Nylig tok de huset hans i beslag, og nå blir det en ny runde i retten.

Politiet mener at åstedet i Sloraveien 4 er et viktig bevis i drapsetterforskningen av Tom Hagen. De mener også det er skjellig grunn til å mistenke at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen, og at ektemannen Tom Hagen står bak.

Nå har de tatt såkalt beslag i huset til den drapssiktede milliardæren.

Det vil etter loven kunne innebære at politiet tar kontroll over huset, og nekter Tom Hagen tilgang til eiendommen, inntil saken mot ham er avgjort eller det foreligger en rettskraftig dom.

Øst politidistrikt har imidlertid i første omgang antydet at de ønsker å beslaglegge huset i tre måneder.

Går til retten

Dette faller ikke i god jord hos Tom Hagen, som nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Han tar nå hus-beslaget til retten.

– Politiet har nå tatt beslag i boligen. De har gitt oss beskjed om at de vil opprettholde beslaget i minst 3 måneder til. Vi har vanskelig for å se nødvendigheten av å utestenge Tom Hagen fra boligen sin i et halvt år når det er gått over ett og et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Sloraveien 4. Vi har derfor bedt politiet om å oversende beslutningen om beslag til rettslig prøving av Nedre Romerike tingrett, sier forsvarer Svein Holden.

Politiet har tatt beslag i Sloraveien 4 fordi man mener det er nødvendig for å utføre sentrale etterforskningsskritt i saken, opplyser politiinspektør Gjermund Hanssen til VG.

– Resultatet av undersøkelsene kan ha betydning for å belyse spørsmålet om hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen. Spørsmålet om opprettholdelse av beslaget vil bli forelagt tingretten på vanlig måte, skriver Hanssen i en e-post til VG.

28. APRIL: Dagen Tom Hagen ble pågrepet, tok krimteknikere i hvite drakter seg inn i huset. Foto: Tore Kristiansen

– Svært viktig

Holden har tidligere argumentert for at politiets ransaking av Tom Hagens bolig, etter at han ble løslatt fra varetekt, er ugyldige. Men advokaten fikk hverken medhold i tingrett eller lagmannsrett.

Hagens bolig er ransaket flere ganger, og i juni pekte advokat Holden på at mulighetene for å finne nye spor må antas å være svært små.

Politiet er uenige, og har pekt på at det var svært viktig for dem å få et dekkende bilde av Anne-Elisabeth Hagens liv og vaner, eiendeler og omgangskrets, for å kartlegge potensielle gjerningspersoner og motiv.

VIL HJEM: Tom Hagen ønsker inderlig å flytte hjem til Sloraveien 4. Det blir han nektet av politiet, tilsynelatende i lang tid fremover. Foto: Tore Kristiansen

Politiet tilbake i huset

En nabo i Sloraveien opplyser at det parkerte en sivil politibil i Hagens innkjørsel onsdag. Flere politifolk tok seg deretter inn i boligen, og skal ifølge vitnet ha oppholdt seg der i et par timer.

– Nå var det lenge siden jeg har sett noen ta seg inn der, sier naboen.

Både Hagen-familien og naboer har reagert på at politiet tilsynelatende har vært lite i Sloraveien den siste tiden, samtidig som de har nektet Hagen å flytte hjem. Det ble gjennomført store undersøkelser i boligen i tiden etter pågripelsen, men ifølge vitner har det ikke vært stor aktivitet i huset på flere måneder.

Øst politidistrikt opplyste i midten av juli at det kriminaltekniske arbeidet i Sloraveien er pågående. Politiet har også uttalt at de har gjort nye relevante funn etter at Tom Hagen ble løslatt.

– Undersøkelsene som politiet gjennomfører i Sloraveien 4 er både tidkrevende og sammensatt arbeid av svært dynamisk karakter. Av hensyn til etterforskningen kan vi heller ikke kommentere hva slags undersøkelser politiet gjennomfører, skrev påtaleansvarlig Haris Hrenovica til VG i juli.

