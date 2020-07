Smitteutbruddet i Moss: Kartlegger et fjerde selskap

MOSS (VG) De to nye smittetilfellene i Moss kommune det siste døgnet knyttes til bryllupsfesten i Sarpsborg 19. juli. I tillegg har kommunen fått informasjon om et fjerde selskap tilknyttet den samme bryllupsfeiringen.

Det opplyser kommuneoverlege Kristian Krogshus på en pressekonferanse torsdag.

Onsdag ventet Moss kommune fortsatt på 190 prøvesvar etter coronatestene som er tatt i forbindelse med et større lokalt smitteutbrudd. Kommunen hadde frem til torsdag registrert 21 smittetilfeller for de siste 14 dagene.

De smittede kobles til tre klynger; bryllupsfesten i Sarpsborg og to utenlandsreiser til Tyskland, Finland og Danmark – alle grønne land. De to nye smittetilfellene er ifølge kommuneoverlegen kjente nærkontakter til klyngen av smitte som har fellesnevner i det private selskapet.

– Jeg vil også denne gangen gjenta at det ikke er snakk om at smitten oppstod her, men at den er et viktig utgangspunkt for vår smitteoppsporing. Totalt er det nå 18 smittetilfeller i Moss som er en del av denne klyngen, sier Krogshus.

Onsdag kveld mottok kommunen informasjon om at det skal ha vært avholdt et fjerde selskap. De jobber nå med å kartlegge hvem som har vært til stede og kontakte alle som har vært der.

I tillegg har kommunen mottatt informasjon om at ytterligere tre kommuner er involvert i forbindelse med bryllupet. Det gjelder Asker, Vestby og Lillestrøm. Fra før var det kjent at det på festen var gjester fra Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Moss.

Krogshus sier at de har vært i dialog med disse kommunene.

– Vi har også fått bekreftet ytterligere ett positivt prøveresultat etter feiringen. Totalt for kommunene er det 19 smittetilfeller, hvorav 18 gjelder mossinger, sier kommuneoverlegen.

Alle de nye smittetilfellene knyttes dermed til samme klynge. Det mener Krogshus viser at spredningen har skjedd innenfor en begrenset omgangskrets.

– For at vi skal greie å stanse utbruddet er vi fullstendig avhengige av å spore opp alle som kan ha vært eksponert. Som det har kommet frem i media har vi fortsatt ikke fullstendig oversikt over nærkontakter, men alle berørte kommuner jobber aktivt med å få oversikten. FHI gir oss god støtte, sier han.

Full forvirring om coronatester

Onsdag sa kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss at en forsinkelse på prøvesvar etter coronatester skyldtes et etterslep ved laboratoriet ved Sykehuset Østfold Kalnes. Han sa at de ventet på svar fra 190 prøver, og at han hadde snakket med fagdirektøren som sa at de hadde økt kapasiteten og lovet raskere prøvesvar heretter.

Overlege for mikrobiologi Anita Kanestrøm ved Kalnes avviser torsdag overfor VG at det er et etterslet ved laboratoriet. Hun sier at prøvesvarene på coronatestene kommer i løpet av 24 timer.

– Prøvene fra kommunene kommer etter avtale inn i 18-tiden. Da blir de prioritert og man begynner med analysene neste morgen. De fleste besvares i 13-tiden. Hvis det kommer nye prøver den dagen før klokken 11.30 på formiddagen, blir de besvart samme dag, sier Kanestrøm.

Sykehuset: Vet ikke hvilke prøver det dreier seg om

Hun tilføyer at alle prøvene sykehuset hadde mottatt før klokken 11.30 onsdag, ble besvart før klokken 15.30 samme dag.

– Når det gjelder de 190 vil vi gjerne være med og finne ut av hva som kan ha skjedd. Vi vet ikke hvilke prøver det dreier seg om. Om det er slik at vi aldri har mottatt dem og at man må prøve å finne ut av hva om har skjedd med dem, eller om vi har mottatt og analysert dem, men at det har skjedd en feil i den elektroniske rapporteringen, sier overlegen.

Hun understreker at de ikke har fått en henvendelse fra Moss kommune om de aktuelle 190 prøvene.

Saken oppdateres.

