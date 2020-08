Høie med streng advarsel til unge: – Det handler om liv og død

Folk i 20-årene er på smittetoppen for både juli og august. Hvis smitten i Norge øker mye, må landet stenges ned igjen, advarer helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Oppdatert nå nettopp

Den siste uken har smitten i Norge vært stigende. Dette er første gang siden 3. april, viser VGs beregninger – og trenden har vært flat siden 14. mai.

Det er spesielt blant de unge smitten nå sprer seg, påpeker Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er veldig alvorlig. Sommer, sol og smittetall av det beskjedne slaget har fått mange til å glemme smitteråd- og regler. Det ser ut som at unge i 20-årene har glemt disse litt mer og litt oftere enn andre.

Høie viste til at mange unge blir smittet på fuktige fester der det befinner seg for mange folk med for liten avstand.

– Det fører til sinne og fortvilelse. Mange ofret mye da vi stengte landet for å ta kontroll over smittespredningen. Nå frykter de at vi skal miste det vi vant på trange dansegulv i overfylte hus og leiligheter, sier Høie.

– Det har vi grunn til å frykte alle sammen. Hvis smitten øker mye må vi stenge ned landet igjen.

Salen brøt ut i latter da Høie fikk dette spørsmålet fra Nettavisen:

– Handler om liv og død

Folk i 20-årene er på smittetoppen for både juli og august.

– Jeg tror du som er ung tenker at viruset ikke rammer deg. Men det rammer deg også. Og det rammer de du bryr deg om. Du kan være smittet uten å vite om det.

– Hvis du drar på fest, der det er tett og trangt, og sprer smitte, sender du vennene dine i beste fall i karantene og i verste fall på sykehus.

Hvis du dropper håndvasken og sprer smitte, kan det føre til at mennesker du bryr deg om – inkludert de på din egen alder – blir alvorlig syke og strever med helsen i lang tid etterpå, advarte Høie.

– Det handler om deg og livet ditt og det handler om liv og død. En eneste person kan stoppe smitten fra å spre seg til andre. Ikke vær den som sprer smitten, vær den som stopper den, oppfordret han.

På spørsmål fra Nettavisen om hvor forelsket 20-åringer skal være for å kunne fravike enmeters-regelen, svarer Høie:

– Hvis de er så forelsket at de tenker at dette er den ene som jeg skal satse på gjennom hele pandemien, er det helt greit å droppe enmeters-regelen. Men hvis de har en liten tvil og tenker at de kun er forelsket i denne personen i kveld, og i morgen forelsker de seg i en annen, så bør de holde enmeters-regelen, svarer Høie lattermildt, før han fortsetter:

– De reglene som gjelder er de reglene som de samme var utrolig flinke til å følge da de var russ.

Vil slå ned på drikking i parker

På grunn av fadderuken har hundrevis av unge studenter samlet seg i parker landet rundt. Det får mange til å reagere.

– Jeg hadde håpet at flere fulgte de klare rådene som vi kom med på fredag, sier Høie angående fadderarrangementene i Frognerparken i Oslo mandag kveld.

I Oslo varslet byrådsleder Raymond Johansen at de vil slå ned på drikking i parkene i samarbeid med politiet, og at de vil ha munnbind i kollektivtrafikken. Han truet også med å avlyse fadderuker.

Høie presiserer at det er forbud mot å drikke alkohol på offentlige steder i Norge, men at politiet ikke har prioritert denne typen lovbrudd. Nå har politiet i Oslo meldt at de vil slå hardere ned på dette.

– I den situasjonen vi er i nå syns jeg det kan være klokt. Jeg syns det var bra at byrådet tok opp dette med politiet i Oslo. Så må også andre kommuner vurdere om det er et riktig hensiktsmessig virkemiddel for å unngå dette, sier han.

Se hele pressekonferansen her:

– Smittevernseglene brytes

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier at mange har vært godt forberedt på fadderuken. Han presiserer også at fadderuken er viktig for å bli kjent med medstudenter og på studiestedene.

– Men vi ser også for mange eksempler på at smittevernseglene brytes både i organiserte fadderaktiviteter og i private sammenhenger, legger han til.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at de følger opp lokal oppblomstring av smitte.

– Vi har forventninger om at alle barn skal få et godt faglig tilbud. Ansatte ved skole og barnehager la i vår ned en god jobb under vanskelige forhold. Jeg skjønner at alle aller helst ønsker å vende tilbake til den vanlige hverdagen, sier Melby.

Angående hvordan man vil praktisere friminutt på skolene, sier hun at det er anbefalt at alle holder seg til sin egen klassen i friminuttene.

– Veldig mange skoler har praktisert at man har friminutt på forskjellige tidspunkter. Det kan være veldig smart for å begrense hvor mange kontakter den enkelte har, sier hun.

Trenger ikke lege for testing

Line Wold fra Folkehelseinstituttet sier at alle personer fra 13. august skal få teste seg dersom de mistenker at de har blitt smittet av coronaviruset.

Før måtte man ha en legevurdering, men dette kreves ikke nå lenger.

– Det er viktig at alle som tror de kan være utsatt for smitte benytter anledningen til å teste seg.

– Helsetjenesten bør anbefale testen for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, og alle som kan som kan ha blitt smittet med covid-19, enten ved nærkontakt eller på reise i røde land, eller i grønne land de siste ti dagene hvis de tror de kan være smittet i disse landene, legger hun til.

Skolestart som planlagt

Videre sier hun at barn har den laveste smittebyrden, noe som gjør at de burde få liten del av tiltaksbyrden.

– Man bør med andre ord ha høy terskel for å begrense aktiviteten til barn. Derfor vil skolestart foregå som planlagt, sier hun.

Dermed burde nye smitteverntiltak settes inn i andre deler av samfunnet, legger Wold til.

Skolene er nå på gult nivå, noe som vil si at skoleklassene kan være fulle, men at klassene skal ha begrenset kontakt seg imellom.

Publisert: 11.08.20 kl. 16:07 Oppdatert: 11.08.20 kl. 16:56

Fra andre aviser