Høie med streng advarsel til unge

– Hvis smitten øker mye, må vi stenge landet igjen, advarte helse- og omsorgsministeren på en pressekonferanse onsdag.

Fadderukene er i full gang landet rundt. Hundrevis av unge studenter samlet seg i parker landet rundt, og mange reagerte.

I Oslo varslet byrådsleder Raymond Johansen at de vil slå ned på drikking i parkene i samarbeid med politiet, og at de vil ha munnbind i kollektivtrafikken.Han truet også med å avlyse fadderuker.

Høie ba unge mennesker ta ansvar, og minnet på at folk i 20-årene nå er på smittetoppen for både juli og august.

– Det handler om deg og livet ditt og det handler om liv og død. En eneste person kan stoppe smitten fra å spre seg til andre. Ikke vær den som sprer smitten, vær den som stopper den, helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han poengterer at mange blir smittet på fuktige fester der det befinner seg for mange folk med for liten avstand. Dersom smitten øker, vil det føre til flere nedstengninger.

– Ingen unge unge mennesker ønsker å spre farlig smitte, men jeg tror at mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite og spre det uten å ville det, sier Høie.

– Hvis du drar på fest der det er tett og trangt, sender du vennene dine i karantene og i verste fall på sykehus, fortsetter han.



Høie får støtte av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim, som sier at mange har vært godt forberedt på fadderuken. Han presiserer også at fadderuken er viktig for å bli kjent med medstudenter og på studiestedene.

– Men vi ser også for mange eksempler på at smittevernsreglene brytes både i organiserte fadderaktiviteter og i private sammenhenger, legger han til.







