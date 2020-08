Regjeringen strammer inn: Anbefaler ikke utenlandsreiser

Regjeringen bremser gjenåpningen av samfunnet. Det blir blant annet forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet.

– Jeg tror de fleste av oss har forstått det nå at ferien er over. Vi må brette opp armene fordi vi har en jobb å gjøre. Jeg sikter ikke til jobben som gir oss månedslønn og rett til fem ukers ferie. Jeg sikter til jobben vi må gjøre for å hindre at coronaviruset igjen tvinger oss til å stenge landet, sier helseminister Bent Høie under dagens pressekonferanse.

Helseministeren sier vi må sette andre ting på vent for at vi skal klare å holde barnehager og skoler åpne.

Det åpnes ikke for arrangementer for 500 personer.

Det blir nasjonalt skjenkestopp fra midnatt.

Regjeringen lemper ikke på kravet på minst en meter avstand .

Det åpnes ikke opp for breddeidrett for voksne 1. september.

Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Nå gjør smittesituasjonen det ikke mulig.

– Vi bremser for å unngå en bråstopp der vi må stenge store deler av samfunnet igjen, sier Høie.

Helseministeren sier det kan komme et påbud om bruk av munnbind på offentlig transport. Mer detaljerte råd vil komme frem til 14. august.

– Grunnen til at rådet ikke kommer i dag, er at det krever forberedelser, sier Høie.

Han sier at de oppfordrer alle som kan sykle og gå, til å gjøre det. Og at arbeidsgivere legger til rette for at halvparten så mange som mulig bruker kollektiv i rushen.

Oppretter testsenter

– Vi ser at mye av smitten i Norge er forårsaket av importsmitte, altså smitte som kommer fra utlandet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det skal nå opprettes testsenter ved flyplasser med internasjonale avganger, havner og de mest trafikkerte grenseovergangene.

– Jeg vil si at dette er den situasjonen som er den mest alvorlige helsesituasjonen, som vi som lever nå, vil stå i, sier Guldvog.

Anbefaler munnbind under hjemreise

Personer som ankommer Norge fra røde land bør beholde munnbindet på til de er hjemme i karantene.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Anbefalingen om munnbind under hjemreise fra røde land gjelder fra og med i dag.

Fem kommuner har nå en stigende smittetrend ifølge VGs oversikt: Lillestrøm, Sveio, Fredrikstad og Bodø og Indre Østfold.

