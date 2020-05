ENDRER RUTINER: John Eckhoff, pressesjef i SAS, opplyser om at det fremover ikke vil være mulig å booke midtsete på SAS-flyginger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

SAS gjør endringer: – Før helgen vil de fleste fly ha blokkert midtsete

24 timer etter at SAS advarte om flere fulle fly fremover, endrer flyselskapet på rutinene sine for smittevern. De gjør det blant annet ikke mulig å bestille midtsete fremover.

– Vi setter fra i dag inn større fly på ruter der det er booket inn mange passasjerer. I tillegg drar vi ned kapasiteten med en tredel slik at det fremover ikke er mulig å booke seg inn på midtsetet. For passasjerer som fra tidligere er booket inn på midtsete vil vi manuelt gå inn og endre på plasseringen, opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS til VG.

– På de flygingene der det er booket over 67 prosent, vil vi så langt det er mulig forsøke å booke om passasjerer slik at midtsetene er tomme, legger Eckhoff til.

Varslet fortsatt fulle fly

Tirsdag skriver VG om passasjerer som har opplevd fulle fly hos SAS.

Dette til tross for at FHI og Helsedirektoratet den 28. april la ut en ny veileder for smittevern i luftfarten, hvor de anbefalte fly å ha minst et tomt sete mellom passasjerene, så lenge de ikke fløy med personer fra egen husstand.

Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, forklarte til VG mandag kveld at mange hadde bestilt plass på flyene før veilederen kom.

– Vi kaster ikke av passasjerer som allerede har plass på flyet, forklarte Johansen.

Videre varslet han om at det fortsatt kan være fulle avganger «om 14 dager».

FULLT: Slik så SAS-flyet som to passasjerer tok fra Oslo til Bergen mandag. Foto: Geir Jensen

– I går var det ikke klart

Eckhoff opplyser om at det på enkelte flyginger de nærmeste dagene kan forekomme at det er tre passasjerer ved siden av hverandre, men at de jobber for å unngå dette.

– Jeg tipper at innen få dager, før helgen, vil de fleste flyene ha blokkert midtsete. Dette er altså allerede innført, understreker han.

På spørsmål om hvorfor VG fikk to vidt forskjellige svar fra SAS med 24 timers mellomrom, svarer Eckhoff følgende:

– I går var det ikke klart, det er det i dag. Vi kan ikke garantere endringer vi ikke er sikre på og skape forventninger vi ikke kan oppfylle, men jeg forstår at dette kan se rart ut fra utsiden. Det er viktig for oss at folk opplever at det er trygt å fly, forklarer Eckhoff.

– Vi har jobbet med denne løsningen en stund. Vi måtte se på den praktiske gjennomføringen. Det har konsekvenser for oss som flyselskap. Vi må også manuelt endre på bookinger, og det er et stort apparat som er i sving, legger han til.

Hareide: Forventer at råd følges

Samferdselsminister Knut Arild Hareide opplyste til VG mandag at helsemyndighetenes råd er tydelige og at de forventer at selskapene følger disse.

– Etter å ha mottatt meldinger om for fulle fly har Samferdselsdepartementet hatt dialog med selskapene for å forsikre oss om at veilederen vil bli fulgt. Helsemyndighetene vil vurdere behov for ytterligere tiltak hvis ikke rådene følges, sa samferdselsministeren.

Publisert: 05.05.20 kl. 21:46 Oppdatert: 05.05.20 kl. 21:58

