Moskéangrepet: Gruppesøksmål i millionklassen avvist

I fjor sommer gikk terrortiltalte Philip Manshaus (22) til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum for å drepe så mange muslimer som mulig. Nå har domstolen avslått millionsøksmålet fra moskeens medlemmer.

Torsdag starter straffesaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett. 22-åringen nekter straffskyld for drapet på stesøsteren Johanne Zhangija Ihle-Hansen (17) og for moské-angrepet, men han erkjenner å ha gjennomført handlingene.

I forkant av hovedforhandlingen fremmet advokat John Christian Elden et gruppesøksmål på vegne av moskeens om lag 900 medlemmer – med krav om oppreisning på inntil 50.000 kroner per medlem.

Dersom søksmålet hadde ledet frem, kunne moskeens medlemmer blitt tilkjent inntil 45 millioner kroner totalt.

Men Asker og Bærum tingrett avviste søksmålet, blant annet fordi det ikke var tilstrekkelig opplyst til å bli behandlet under terrorsaken. I tillegg mener tingretten at det er mest hensiktsmessig å behandle kravene i en sivil sak.

Tingretten ukjent om bevis for skadeomfang

I rettens vurdering av om kravet skulle behandles eller ikke, kommer det frem at gruppesøksmål er en særlig prosessform i tvisteloven som er undergitt helt spesielle behandlingsregler:

«Etter rettens syn anses herværende gruppesøksmål, som reiser flere prosessuelle og materielle spørsmål, klart ikke egnet for behandling i sammenheng med straffesaken.», står det i brevet til partene i straffesaken.

Tingretten bemerket også at anmodningen om rettens godkjenning av gruppesøksmålet først ble fremsatt i et skriv 23. april i år, altså to uker før straffesakens oppstart i Asker og Bærum tingrett.

«(...) og at det per i dag – under en uke før oppstart av hovedforhandling – hverken er tilbudt noen bevis for at medlemmene er påført «skade» etter skadeerstatningsloven eller er fremlagt noen oversikt over antall medlemmer.», står det i brevet til partene i straffesaken.

Tingretten henviste derfor søksmålet til sivil behandling.

– Jeg mener at retten har foretatt en korrekt vurdering av at den rettslige behandlingen av straffesaken er lite egnet til å også skulle behandle et slikt gruppesøksmål. Jeg mener forresten at et slikt gruppesøksmål uansett ikke ville kunne føre fram, heller ikke ved et sivilt søksmål, sier Manshaus’ forsvarer, advokat Audun Beckstrøm, til VG.

Elden: Lite prosessøkonomisk

I politiavhør har Manshaus blant annet forklart at han gjennomførte drapet og terroren for å verne om innbyggerne i Europa – og påberoper seg nødrett. I tillegg har 22-åringen ytret at han ønsket å skremme og drepe så mange muslimer som mulig under angrepet.

Advokat John Christian Elden synes derfor det er underlig at tingretten har avvist gruppesøksmålet.

– Om de skal være nødt til å reise individuelle søksmål er det lite prosessøkonomisk, sier Elden, og legger til at kravene vil bli fremmet.

– Men det er dumt at retten vil gjøre det i to omganger i stedet for én. Det er viktig at corona-redsel ikke går ut over ofrenes rettsvern og frykten for at ofre skal møte i retten og ha sin juridiske bistand der.

– Retten mener det ikke er fremlagt dokumentasjon for antall medlemmer og for eventuelle skader som er påført?

– Det er ikke forsøkt å legge frem individuelle skadebeskrivelser da vi har anført at det er tilstrekkelig at hans mål var å drepe alle medlemmene og å skape frykt i menigheten. Da mener vi også vilkåret for erstatning er oppfylt. Dette er det grunnleggende spørsmålet som retten må ta stilling til nå eller i den neste rettssaken, svarer Elden.

Advokaten påpeker at et gruppesøksmål må først godkjennes av retten, som også da må ta stilling til om det er behov for å navngi enkeltmedlemmer og i så fall setter frist for dette etter godkjenningen.

– Det er normalt ikke nødvendig med navnene når det ikke påberopes individuelle forhold som i denne saken

Risikerer forvaring

Det var om ettermiddagen lørdag 10. august i fjor at Bærums-mannen Philip Manshaus først skjøt og drepte stesøsteren, før han kjørte til moskeen og gikk til angrep med to våpen, en rifle og en hagle, ifølge tiltalen.

22-åringen ble overmannet inne i moskeen, og pågrepet kort tid senere av politiet.

Tre sakkyndige har gjennomført flere samtaler med 22-åringen og gjennomført en rekke psykiatriske tester av ham. På bakgrunn av dette konkluderte de med at Manshaus var tilregnelig i tiden da handlingene fant sted.

I tiltalen mot den unge Bærums-mannen kommer det frem at påtalemyndigheten tar forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

– Det er tatt et forbehold om det i tiltalen, men jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt det i forkant av hovedforhandling, sier statsadvokat Johan Øverberg til VG.

