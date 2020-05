BRUDDET: I januar trakk Siv Jensen Frp ut av regjeringen, nå advarer hun om hemmelighold og minner om at Erna Solberg leder en mindretallsregjering. Foto: Helge Mikalsen

Opposisjonen kritiserer regjeringen for hemmelighold av coronarapporter: – Nok er nok

Siv Jensen (Frp) går kraftig ut mot Solberg-regjeringens hemmelighold og sier det er slutt på at Stortinget «bare får en polert versjon». Hun advarer statsminister Erna Solberg (H) om at hun leder en mindretallsregjering.

Frp-lederen viser til et notat fra Folkehelseinstituttet til Helse- og omsorgsdepartementet, som ble omtalt av VG mandag. Også Arbeiderpartiet er kritisk til det de kaller regjeringens «informasjonsmonopol» under coronapandemien.

Jensen sier til VG at nok er nok og at regjeringen i fremtiden må legge frem eventuelle corona-rapporter som hittil har vært hemmelige.

– Hele Stortinget og landet er med på denne dugnaden. Da kan vi ikke ha det slik at regjeringen sitter på noen rapporter og gir ut de rapportene de finner det formålstjenlig å offentliggjøre, sier Frp-lederen.

FHI: Under press 8. mars

Notatet fra Folkehelseinstituttet (FHI) som var unntatt offentlighet, ble levert 8. mars. Den gang hadde Norge bare 177 coronasmittede og kontroll på smittekjeden for de aller fleste av dem.

FHI beskriver i notatet et stort press for å innføre strenge tiltak i Norge som allerede var iverksatt i andre land, som portforbud, feberscreening på flyplasser og stengning av skoler og barnehager.

FHI mente at flere slike tiltak ikke var gjennomførbare eller ville ha begrenset effekt i Norge. FHI ga uttrykk for at det ikke fantes kunnskapsgrunnlag for at stengning av skoler og barnehager ville begrense smittespredningen.

11. mars stengte Danmark skoler og barnehager. 12. mars fulgte Norge etter, i strid med FHIs faglige råd. Da innførte regjeringen de mest inngripende tiltak i fredstid for å begrense smittespredning.

Frp: – Vi må få vite hele sannheten

– De holdt de faglige vurderingene hemmelige og la frem knallharde tiltak som rammet det norske folk. Da sier jeg at nok er nok, og at denne regjeringen er en mindretallsregjering, som er avhengige av Stortingets tillit. Fremover forventer jeg at vi får tilgang til alle rapportene som kommer fra instituttet og andre relevante organ, knyttet til corona-krisen, sier Siv Jensen.

Frp-lederen sier det er viktig å få frem forskjell mellom helsefaglige råd og politiske konklusjoner, «slik at vi får en åpen samfunnsdebatt om eventuelle uenigheter.»

– Det er slutt på at vi får deler av en versjon. Stortinget har tatt et stort ansvar for å støtte regjeringens stramme tiltak. Da må vi faktisk få vite hele sannheten, ikke bare en polert versjon, sier Frp-lederen.

Høie: – Ikke slik Jensen hevder

Helseminister Bent Høie (H) sier han forstår Stortingets behov for informasjon.

– Det skal regjeringen bidra til. Men det er ikke slik Jensen hevder at de faglige vurderingene er holdt hemmelig. Det har vært åpenhet om tiltakene og alle rapporter som har dannet grunnlag for regjeringens beslutninger er offentlige og har vært det hele tiden, sier Høie.

DEN GANG DA: Siv Jensen, Bent Høie og Erna Solberg fra 2014, da Frp og Høyre satt sammen i regjering. Foto: Kyrre Lien

Han sier det er forskjell på helsefaglige råd og politiske beslutninger.

– Regjeringen har fulgt de fleste faglige råd vi har fått, men vi har også på noen områder valgt å bruke mer tid enn vi har fått råd om og på noen områder ikke fulgt rådene vi har fått. Det gjelder for eksempel gjenåpningen av skoler, der regjeringen valgte å gjøre det litt mer gradvis og litt mer forsiktig enn det vi fikk råd om, sier Høie.

Ap: – Vi må ha åpenhet

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget Ingvild Kjerkol mener det er et problem at partiene på Stortinget ikke får lese de faglige rådene før etter at regjeringen offentliggjør nye smittevernstiltak.

– Informasjonsmonopolet som regjeringen har sittet på, kan ikke fortsette. Vi må ha åpenhet rundt de faglige rapportene og rådene, også før beslutningene fattes i regjeringen, sier Kjerkol.

IKKE ENIGE: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, og helseminister Bent Høie (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Opposisjonspartiene på Stortinget har stort sett unngått å kritisere smitteverntiltakene regjeringen har innført, inkludert de historisk strenge tiltakene som ble innført 12. mars.

– Nå går vi over i en annen fase av pandemien, der også de negative konsekvensene av de inngripende tiltakene må vurderes. Da må vi ha åpenhet, sier Ingvild Kjerkol og fortsetter:

– Hittil har regjeringen offentliggjort de faglige dokumentene samtidig som de har fattet sin beslutning. Det er helt uvanlig.

Høie: Riktig og vanlig

Kjerkol mener at regjeringen ikke har begrunnet hemmeligholdet godt nok. Helseministeren svarer på kritikken fra Ap at det er riktig måte å gjøre det på:

– Det konkrete beslutningsgrunnlaget til regjeringen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet blir ikke offentlig før beslutningen er fattet. Det er også vanlig og i samsvar med loven. Dette er anbefalinger som ikke er ferdigstilt før tett opp mot beslutningen, sier Bent Høie (H).

Helseministeren sier at regjeringens beslutninger tas på områdene som er regjeringens oppgaver.

– Det er ikke riktig å endre arbeidsdelingen og ansvarsdelingen mellom regjering og storting mitt i en pågående krise. Men Stortingets kontrollfunksjon blir ikke svekket av å følge den vanlige fremgangsmåte, tvert imot, sier Høie.

Han legger til at Folkehelseinstituttet og andre offentliggjør en rekke rapporter som er kunnskapsgrunnlag for både regjeringen, kommunene og helsetjenesten, og kan brukes av opposisjonen i debatten om tiltakene.

Publisert: 05.05.20 kl. 08:50

