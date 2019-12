POPULÆR: Matblogger Trine Sandberg har drevet matbloggen sin i mange år, og også skrevet flere kokebøker. Dagen før nyttårsaften passerte bloggen 250.000 sidevisninger ifølge Sandberg selv – og da startet trøbbelet med nettsiden. Foto: Line Møller

Full krasj hos Trines matblogg: – Trist, men oppskriftene finnes

Mange lener seg på matblogger Trine Sandberg når de skal invitere gjester på nyttårsaften – men nettsiden har driftsproblemer. Det finnes imidlertid håp.

Matblogger Trine Sandberg står selv midt i selskapsforberedelser når mange av hennes lesere sliter med å få opp oppskriftene de har planlagt å bruke til nyttårsmiddagen.

– Det er veldig hyggelig at folk bruker oppskriftene mine på nyttårsaften, men trist når sånt som dette skjer, sier Trine Sandberg.

Hun forteller at det har vært «fullt trøkk» på nettsiden de to siste dagene, og at det jobbes med å finne en løsning. Driften av nettsiden er satt bort til en ekstern driftsleverandør.

Problemene startet allerede i går.

– Det var en kvart million sidevisninger på bloggen i går, så problemene startet allerede da folk skulle begynne å forberede seg, sier hun.

VAR JURIST: Trine Sandberg er jurist – men så tok bloggen overhånd. Midt i nyttårsforberedelsene har hun måttet hanskes med nettsidetrøbbel for alle leserne som vil bruke oppskriftene hennes på årets siste dag. Foto: Line Møller

Står du midt i knipa, finnes det riktignok en løsning for å finne oppskriftene selv om nettsiden krasjer:

– Ved å søke på «trinesmatblogg» i ett ord, samt navnet på oppskriften man leter etter, kan man få opp en bufret versjon av oppskriften. Jeg har selv lagt ut på Facebook hvordan man kan gjøre det, og svart minst femti lesere på Instagram og melding om hvordan man få opp oppskriften selv om nettsiden krasjer, forklarer hun.

Den desidert mest populære oppskriften på årets siste dag er waldorfsalat, forklarer Trine. Deretter er det særlig langtidsstekt kyllingbryst og kalkunbryst som treffer lesernes ønsker for nyttårsmiddagen.

Vi viser deg hvordan du kan få opp oppskriften hvis nettsiden krasjer:

Søk på «trinesmatblogg waldorfsalat» (eller den oppskriften du leter etter) i Google. På det riktige treffet i Google-søket, er det en bitte liten pil helt til høyre. Trykk på denne, og du får opp «bufret». Når du trykker på «bufret», skal oppskriften komme opp.

Les også: Godt.no: Vår oppskrift på waldorf-salat

SLIK GJØR DU: Søk på trinesmatblogg i ett ord + oppskriften du er ute etter. Trykk på den lille pilen til høyre for det riktige treffet, og velg «bufret». Foto: Skjermdump Google

– Hva skal du selv servere i kveld?

– Jeg skal servere en forrett med røkt laks. Hovedretten er indrefilet av okse med masse deilig tilbehør, og til dessert har jeg laget en sjokolademousse.

Publisert: 31.12.19 kl. 17:20

