NYSGJERRIGE BJØRNER: En isbjørnbinne og hennes to årsgamle bjørnunger snuste onsdag rundt skipet «Lance». Minutter tidligere hadde en polfarer vært nede på isen. Foto: Jørgen Braastad / VG

«Lance» fikk besøk av tre isbjørner: - Glad de ikke kom ti minutter tidligere

Polfarer Aleksander Gamme var nede på isen bare minutter før isbjørnene kom tuslende mot «Lance».

Binna hadde med seg to årsgamle bjørnunger, og de tre var spesielt interessert i et tau som henger ned fra skipet.

Folk på skipet løp ut på dekk for å se da meldingen om isbjørn kom inn over radio.

– Jeg var akkurat nede på isen og kveilet noen trosser og jobbet med noe tauverk. Og så tok jeg med meg hagla, men jeg satt den 10 til 15 meter unna og tenkte at det var godt innenfor rekkevidde, sier polfarer Aleksander Gamme til VG.

– Jeg klatret opp igjen, det går noen minutter og så ser vi disse her, sier han.

Isfast

Skipet «Lance» har siden 8. desember prøvd å komme seg ut av isen i Polhavet, etter å ha hentet ut polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

Det har vært stor aktivitet på isen hver dag, for å prøve å få skipet løs. Men akkurat da tre isbjørner kom gående onsdag kveld, var alle om bord i skipet.

Aleksander Gamme hadde akkurat kommet opp på bakken (på dekk, fremst på skipet).

– Og de kommer så lydløst. Jeg er glad de ikke kom ti minutter tidligere. De kunne vært farlig nære uten at jeg hadde lagt merke til dem. Men dette er helt fantastisk, sier Gamme.

Det hang en stige ned fra skipet (en losleider) som raskt ble trukket opp, så de ikke skulle klatre opp.

De tre bjørnene var veldig nysgjerrige på skipet - eller kanskje heller lukta av folkene om bord.

Isbjørnene var ikke mer enn 15 meter unna skipet. Ungene reiste seg på bakbeina og viftet med labbene.

Da binna gikk bort og luktet på et isanker rett utenfor skutesiden, skvatt hun fort tilbake. Men til slutt var både mor og de to ungene bort og undersøkte tauet som var festet i ankeret.

SITTER FAST: Det tidligere forskningsskipet «Lance» sitter forsatt fast i Polisen på 81 grader nord. Foto: Jørgen Braastad

Etter å ha snust rundt på styrbord side i en halvtime, gikk de bak skipet for snuse i en stund.

– Utrolig flott å se

Polfarer Børge Ousland har i høst forsert 1500 kilometer av isen her oppe, over 87 dager. Men de så faktisk ikke isbjørn en eneste gang.

– De ser veldig sunne og friske ut og det er utrolig flott å se. Dette er polhavets dronning med sine to små. Det er flott å se at de reproduserer seg og ser så sunne og fiske ut som de faktisk gjør, sier Ousland til VG.

– Du var 87 dager på isen, med våpen som beskyttelse, men ellers ingenting. Når du først ser dem er du om bord i et skip. Det er ganske greit?

– Det er noe spesielt med å møte isbjørn på isen, ansikt til ansikt. Du blir selvsagt ekstra spent, men det er flotte opplevelser. Jeg er ikke spesielt redd for isbjørn. Vi så at ungene lekte med tauene her og undersøkte hva det er. De er ikke nødvendigvis agressive hele tiden. Men man skal ha respekt for bjørn, sier Ousland.

