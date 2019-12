I SORG: Kongefamilien sørger over Ari Behns dødsfall. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Kongehuset i sorg: – Vi var alle veldig glad i Ari Behn

Kongefamilien sørger, og takker for at de fikk lære Ari Behn å kjenne.

Forfatter Ari Behn gikk bort 1. juledag, 47 år gammel.

I forbindelse med hans bortgang meddeler kong Harald at han og dronning Sonja mottok dødsbudskapet med stor sorg.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror, skriver Kongen i en melding som ble publisert på Kongehusets nettsider like etter at dødsfallet ble kjent.

De ber nå om at Behns nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

PÅ BYVANDRING: Ari Behn omfavner dronning Sonja i forbindelse med byvandring i Stavanger i 2007. På bildet er også prinsesse Märtha Louise og kong Harald. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

– Et kjært familiemedlem

I meldingen har også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit meddelt sine kondolanser.

– For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med.

De skriver videre at de alle var veldig glad i Behn.

– Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, Prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.

Solberg kondolerer

Statsminister Erna Solberg uttrykker sin dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i en melding til NTB onsdag kveld:

«Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham», skriver hun.

Mangeårig kongehusekspert Wibecke Lie, som var hoffreporter for NTB i 24 år, skryter av hvordan Behn alltid var imøtekommende.

– Han kom ofte med komplimenter og var en fin fyr. Jeg synes dette er forferdelig trist, sier hun til NTB.

«Du var den lysende – alltid»

Skuespiller Aksel Hennie minnes en hendelse fra 20 år siden da han og Behn satt på et tak i Oslo:

– Du sa «Du er Espen Askeladd, Aksel, du kommer til å vinne prinsessa og halve kongeriket». Du så alltid det vakre i andre, og glemte selv at det var deg selv du så i oss. Du var den lysende – alltid, skriver Hennie.

Han sier videre at Behn var et av de mest generøse, skinnende og vakre menneskene han har møtt.

– Latterliggjort og misforstått av de smålige – elsket og beundret av de kjærlige.

– En svært trist juledag

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk minnes Behn som en forfatter som kom som en stormvind inn i norsk litteraturliv med «Trist som faen» i 1999.

– Forfatterskapet hans var ingen entydig suksesshistorie, men en berg og dalbane med mange krappe svinger og halsbrekkende manøvrer. Ari Behn var en ekte kunstnersjel. Det skjønte alle som traff ham, sier han.

Selv satte Hovdenakk Behn på trykk for aller første gang et par år før Behn debuterte.

– Det var en sommer på 1990-tallet da jeg var fungerende kulturredaktør i Dagbladet, og en usedvanlig høflig og velkledd ung mann fra Moss gjerne ville ha et debattinnlegg på trykk i avisen. Jeg syntes det var så bra at det ble en helside med illustrasjon av Arne Nøst, sier han.

– Det vil bli meningsløst tomt etter Ari Behn. Dette er en svært trist juledag.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 25.12.19 kl. 21:12 Oppdatert: 25.12.19 kl. 21:58

