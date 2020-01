SKUTT: Fire ulver i Letjennareviret ble tatt onsdag. Foto: Statens naturoppsyn

180 jegere deltok: Skjøt fire ulver på få timer

Fire av de seks ulvene i Letjennareviret i Elverum i Hedmark ble skutt på årets første dag, som også var første dag i lisensjakten.

Nå nettopp

Klima- og miljødepartementet ga tirsdag grønt lys til å skyte en av de tre flokkene innenfor ulvesonen som rovviltnemndene hadde vedtatt.

Bare få timer senere, ved midnatt, satte jaktlaget i gang med å ringe inn Letjennaflokken med 17 km flaggliner, og klokken 12 i dag var fire ulver tatt.

180 jegere

– At jakten har gått så greit er et resultat av iherdig jobbing og planlegging i 2,5 måneder. Du reiser ikke bare ut i skogen første januar og skyter fire ulver, sier jaktleder Arne Sveen til VG.

Han legger til at 30 mann var ute i natt for å strekke flaggliner, som er en tynn nylontråd som henger en halv meter over bakken med påsydde flagg for hver halvannen meter. Ulven ønsker å unngå flagglinen og jegerne går inn i det avgrensede området hvor ulven holder til for så å presse dem mot utkanten av ringen hvor jegerne sitter klare.

– Klokken fem i natt begynte jegerne å samle seg i grendehuset som vi har leid i forbindelse med jakten og her holdt vi et informasjonsmøte klokken syv. Halv åtte begynte vi å kjøre jegerne puljevis ut i jaktområdet og klokken 12 var alle fire skutt, oppsummerer Sveen.

Han forteller at 180 jegere deltok i jakten.

– Forkastelig

Sveen er opprørt over at Klima- og miljødepartementet ikke godkjente rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret og Rømskogreviret som begge er innenfor ulvesonen.

– Det mener jeg er helt forkastelig og arrogant og viser null respekt for dem som har planlagt jakten på Mangen- og Rømskogflokken. De har lagt ned like mye jobb i jakten som oss i jakten her oppe, sier Sveen.

Han er også oppgitt over at departementet med statsråd Ola Elvestuen (V) i spissen ventet til årets aller siste dag med å ta en beslutning.

– At statsråden ruget på dette til 12 timer før jaktstart er uakseptelt og respektløst. Det er helt forkastelig, mener Sveen.

I pressemeldingen som ble publisert tirsdag, sier Elvestuen:

– Regjeringens mål er å forvalte ulvebestanden innenfor bestandsmålet, i tråd med flertallsvedtaket om ulv fra 2016. Samtidig må bestanden forvaltes i tråd med naturmangfoldloven. Ulv er en fredet art, og det er en høyere terskel for å felle ulv innenfor ulvesonen enn utenfor.

Departementet viser også til at Rømskogreviret er et grenserevir som holder til på begge sider av grensen og at svenske myndigheter har vært tydelige på at de ikke ønsker felling av ulvene i dette reviret.

I pressemeldingen heter det også at ulvebestanden i noen år har ligget over bestandsmålet Stortinget har vedtatt.

– I en slik situasjon har Stortinget vektlagt at forvaltningen av ulv skal være dynamisk og at terskelen for felling senkes når bestanden er over bestandsmålet, heter det.

Les også: Død ulv var forgiftet

– Nå er vi på det dobbelte av bestandsmålet. Det er Stortinget i Norge som er den øverste lovgivende myndighet, men det forholder ikke departementet seg til, sier Sveen.

Så mange ulver er påvist

I tråd med Stortingets vedtak skal målet være på 4–6 årlige ynglinger (ungekull) av ulv i Norge.

Så langt i vinter er det påvist 66–73 ulver innenfor landets grenser, viser en foreløpig statusrapport for perioden 1. oktober til 10. desember, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

– Det er så langt påvist 45–47 ulver i helnorske revir eller på vandring i Norge og 19–24 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har to ulver usikker grensestatus, sa Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i en nyhetsartikkel publisert på Rovdatas sider 17. desember.

Naturvernforbundet har uttrykt misnøye med at noen av ulvene i det hele tatt skal felles.

– Det er helt uakseptabelt at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte en familiegruppe. Ulvebestanden går tilbake og tåler ikke en så omfattende jakt. Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste, sa fagleder Arnodd Håpnes til VG tidligere denne uken.

Publisert: 01.01.20 kl. 18:31

Mer om

Flere artikler