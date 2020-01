HELSEMINISTER: Bent Høie (H) Foto: Frode Hansen

10 millioner ekstra til hjelpetelefonene

Helseminister Bent Høie (H) omdisponerer ti millioner til Mental Helses og Kirkens SOS’ hjelpetelefoner. Pågangen har vært enorm etter at Ari Behn tok sitt eget liv.

Søndag skrev VG at pågangen på hjelpetelefonene etter at det ble kjent at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv, var enorm. Både Mental Helse og Kirkens SOS opplyste at de klarte å svare på om lag 60 prosent av henvendelsene.

Organisasjonen opplyser at de aldri har opplevd tilsvarende pågang til sin hjelpetelefon som i tiden etter at Ari Behns selvmord ble kjent.

Nå får de mer penger.

– Jeg ber nå Helsedirektoratet omdisponere ti millioner kroner til å styrke hjelpetelefonene til Mental Helse og Kirkens SOS, sier helseminister Bent Høie til VG mandag ettermiddag.

Høie forklarer at han har fått veldig klare tilbakemeldinger fra organisasjonene om den store pågangen.

De to organisasjonene får fem millioner hver. Fra før har begge fått om lag 20 millioner kroner tildelt for 2020.

KAN OPPBEMANNE: Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund. Foto: Mental Helse

– Gode nyheter for dem som trenger hjelp

Helseministeren forteller at han ikke har rukket å overbringe nyheten til de to organisasjonene ennå. Da VG ringer, reagerer generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund med entusiasme og glede.

– Så fantastisk! Dette er veldig gode nyheter for oss – og ikke minst for dem som trenger hjelp og behøver noen å snakke med, sier hun til VG.

– Nå vil vi oppbemanne ytterligere samt utvide chattetjenesten. Dette har utrolig mye å si.

Mental Helse oppbemannet allerede før jul, fordi de vet at det er økt trykk i høytiden. Likevel har de ifølge generalsekretæren ikke fått svart på mer enn 60 prosent av henvendelsene.

Chattetjenesten har hatt en økning på 110 prosent siden 1. juledag, men de har ikke hatt ressurser til å ha den døgnåpen. Ifølge Berg-Heggelund ville dette kostet tre millioner årlig.

– Vi er rigget på en slik måte at vi kan snu oss raskt rundt. Vi har en vikarpool med kompetente og erfarne mennesker som vi kan kalle inn.

Familien til Ari Behn har helt siden forfatteren ble funnet død første juledag, vært åpne om at det var et selvmord.

Hans eldstedatter, Maud Angelicas tale under bisettelsen av faren fredag, der hun åpent og sorgfullt snakket om farens psykiske sykdom og konsekvensene av hans valg, har satt temaet ytterligere på dagsorden.

Høie ber også Helsedirektoratet om så raskt som mulig å gå ut med informasjon om alle steder man kan få hjelp.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14 – 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).

