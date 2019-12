Advokat Brynjar Meling kaller dommen en delvis seier, men sier hans klient er innstilt på en anke til Høyesterett. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Terrortiltalt asylsøker dømt til åtte og et halvt års fengsel

En 36 år gammel libaneser er i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte og et halvt års fengsel for terrorforbund med Nusrafronten i Syria.

NTB-André Lorentsen

I Oslo tingrett i mai ble libaneseren dømt til elleve og et halvt års fengsel, både for deltakelse i en terrororganisasjon og for terrorforbund.

Han anket saken, og Borgarting lagmannsrett frifant mannen for deltakelse i en terrororganisasjon. Dermed ble straffen tre år kortere.

Medlemmer av Nusrafronten fotografert i Deir al-Zor, øst i Syria i 2014. Foto: KHALIL ASHAWI / X03289

Søkte asyl

36-åringen har opplyst til norske myndigheter at han er statsløs palestiner fra Libanon.

Påtalemyndigheten mente 36-åringen har vært feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er tilknyttet Al Qaida og ble terrorlistet i 2013.

Mannen tok seg inn i Syria i januar 2014 og oppholdt seg sammen med Nusrafronten i til sammen rundt tre år. I begynnelsen av 2017 reiste han fra Syria til Norge, via Hellas og Danmark og søkte asyl i mars samme år. Asylsøknaden er ikke ferdig behandlet og er stilt i bero i påvente av en avgjørelse i denne saken.

Nusrafronten går i dag under navnet Tahrir al-Sham. Terrororganisasjonen er fortsatt aktiv i Syria.

Dissens

Norske myndigheter har funnet flere videoer der mannen opptrer. I to av dem omtales han som en feltkommandant. Han blir intervjuet i flere av videoene og fremstår som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen. Libaneseren har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta og har nektet straffskyld.

Dommen ble avsagt under dissens. To av meddommerne ville dømme mannen til tre års fengsel, siden Nusrafronten etter deres syn må anses som en klart mindre brutal terrororganisasjon enn for eksempel ISIL.

I formildende retning legger flertallet i lagmannsretten vekt på 36-åringens mange og omfattende forklaringer i saken.

Innstilt på anke til Høyesterett

– Forklaringene har til en viss grad lettet starten av etterforskningen ved at PST ble satt på sporet av et betydelig videomateriale. Videre bemerker flertallet at det er tiltaltes egen forklaring til norske utlendingsmyndigheter som er bakgrunnen for at Politiets sikkerhetstjeneste avdekket saken. Uten asylforklaringen ville det mest sannsynlig ikke blitt noen straffesak mot ham, heter det i dommen.

Libaneserens forsvarer, advokat Brynjar Meling, kaller dommen en delvis seier.

– Men min klient er likevel innstilt på å anke saken til Høyesterett, sier Meling til NTB.

Til fradrag fra fengselsstraffen kommer en varetektsperiode på 822 dager.

Publisert: 30.12.19 kl. 16:02

